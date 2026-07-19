Ce s-a întâmplat cu dosarele penale ale fraților Tate din România. Cum au ajuns să fie arestați în Miami, SUA, la cererea Marii Britanii

Tristan Tate (stânga) și Andrew Tate (dreapta). Sursa Foto: Agerpres

Frații Andrew și Tristan Tate, arestați sâmbătă la Miami, sunt implicați în mai multe dosare penale și în România, aflate în diferite stadii procedurale.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați, sâmbătă, la Miami de autoritățile federale americane, în urma unei cereri de extrădare emise de Marea Britanie. Frații Tate sunt acuzați de viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de pornografie cu minori. Și în România, cei doi au pe rol mai multe dosare penale.

În 2022 au fost reținuți în România. Ei sunt acuzați, printre altele, de trafic de persoane și viol. Ulterior, ancheta a trecut prin mai multe etape, însă în 2024, dosarul a fost trimis înapoi la DIICOT pentru rectificarea rechizitoriului. În luna prilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar după 4 ani de anchetă. În luna iulie 2026 DIICOT a extins din nou cercetările. Cei doi continuă să afirme că sunt nevinovați.



Frații Tate au fost reținuți în România de DIICOT în 2022. Acuzații de trafic de persoane, viol și spălare de bani



Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din luna decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind extrem de grave, printre care trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În ultimii ani, cei doi au făcut obiectul mai multor dosare penal. Ei au stat trei luni în arest preventiv, iar în luna martie 2023 au fost plasați în arest la domiciliu.

În luna iunie 2023, frații Tate, alături de Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost trimiși în judecată.

Dosar trimis înapoi la DIICOT



În luna noiembrie 2024, dosarul în care fraţii Tate au fost acuzaţi de trafic de persoane şi viol a fost trimis înapoi la DIICOT pentru refacerea rechizitoriului. În luna august 2024, Tristan Tate a fost plasat sub control judiciar, iar Andrew Tate în luna ianuarie 2025.



Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar fraților Tate în primăvara lui 2026. Însă DIICOT continuă ancheta. Chiar dacă erau sub control judiciar, frații Tate, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe data de 27 februarie 2025 spre SUA.

DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce a apărut public știrea în media, respectiv DIICOT a transmis comunicatul în momentul în care Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre Statele Unite.



Procurorii nu au detaliat motivele deciziei eliminării restricțiilor, însă au apărut informații în Financial TImes că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, motiv pentru care au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu.

Frații Tate au părăsit România cu drept de călătorie, deși erau sub control judiciar

Pe data de 1 aprilie 2025, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, însă cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai, fără să țină cont de acest lucru.

De asemenea, toți bolizii de lux confiscați de DIICOT au fost dați înapoi lui Andrew Tate și Tristan Tate în aprilie 2025. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu a oferit prea multe detalii în acest sens.

În luna mai 2025, unul dintre avocații lor a transmis că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”.

La sfârşitul lui martie 2026, Poliţia britanică a anunţat că a redeschis o anchetă, în urma unor acuzaţii ale unor femei despre presupuse fapte de viol şi de agresiune sexuală ce ar fi fost comise în 2014 şi 2015.

Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar în aprilie 2026

În aprilie 2026, Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar după 4 ani de anchetă, iar cei doi au devenit liberi să plece unde vor, fără a avea restricții.



În luna iulie 2026, DIICOT a extins cercetările. Frații Andrew și Tristan Tate sunt acuzaţi, printre altele, că au încercat să influenţeze victime şi martori, pentru a-și retrage declaraţiile şi că ar fi vândut maşini de lux aflate sub sechestru.

UK i-a pus sub acuzare pentru noi presupuse fapte grave

De asemenea, Marea Britanie i-a pus oficial sub acuzare pe frații Tate pentru noi preuspuse fapte de viol și pornografie infantilă, presupus a fi fost comise între iulie 2010-august 2017, și a solicitat SUA să îi extrădeze.



Andrew și Tristan Tate au negat întotdeauna acuzațiile, susținând că sunt nevinovați și că nu există probe concrete împotriva lor. Joseph McBride, unul dintre avocații lor, a afirmat că este „o lovitură politică” și că „America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”.

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