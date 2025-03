Schimbare la șefia MAE: Coaliția nu l-ar mai vrea pe Hurezeanu. Ciolacu: ”Este nevoie de o altă relație cu SUA”

Ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, se confruntă cu o posibilă înlocuire din funcție, pe fondul unor controverse și nemulțumiri exprimate de lideri politici. Coaliția de guvernare ar fi căzut de acord cu înlocuirea acestuia, considerând că ministrul nu a fost suficient de prezent și nu a gestionat corespunzător relația cu administrația Trump, potrivit surselor Antena 3 CNN. ​În cadrul alianței, PSD și UDMR au propus înlocuirea. În urma unei discuții lungi, PNL, partidul care deține portofoliul Afacerilor Externe, a cedat presiunilor partenerilor de coaliție și a acceptat să propună un înlocuitor pentru Hurezeanu. Sursele politice indică faptul că Ben-Oni Ardelean și Robert Sighiartău sunt principalii candidați pentru această funcție.​

Ciolacu nu este un "mare fan" al lui Hurezeanu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat recent că nu este un "mare fan" al lui Hurezeanu, descriindu-l drept un diplomat "de modă veche" și sugerând necesitatea unei abordări mai dinamice în relația cu Statele Unite ale Americii.

Una dintre controversele recente îl implică pe Hurezeanu în gestionarea relației cu Elon Musk. Ministrul a criticat sprijinul public al lui Musk pentru Călin Georgescu, considerându-l o ingerință în afacerile interne ale României. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a răspuns public la comentariile lui Musk privind ancheta asupra lui Georgescu, ceea ce a determinat o reacție dură din partea premierului Ciolacu, care l-a avertizat pe Hurezeanu că astfel de acțiuni fără consultare prealabilă ar putea duce la demitere. O altă situație delicată a fost gestionarea cazului fraților Tate. Criticii susțin că poziția adoptată de Hurezeanu în acest context a pus România într-o lumină nefavorabilă pe plan internațional, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă demitere a sa.

"Înainte de a mai face comentarii și de a mai da răspunsuri unor persoane, să întrebe întâi și prim-ministrul și să hotărâm"

"Am văzut și eu ceea ce a spus domnul ministru Hurezenu. Am văzut că domnul Hurezenu a ieșit o dată și l-a certat pe domnul Elon Musk. Îl văd a doua oară că a ieșit. (...) Îl anunț pe domnul Hurezeanu că de acum când iese pe X sau pe Twitter, în România este o administrație așezată. Iar dânsul reprezintă Guvernul României. Guvernul României este condus de Marcel Ciolacu. Înainte de a mai face comentarii și de a mai da răspunsuri unor persoane, să întrebe întâi și prim-ministrul și să hotărâm. Dacă domnul Hurezeanu nu o să țină cont de ce am spus, atunci va pleca acasă. Cum este normal în orice stat democrat. Fiindcă, repet, Guvernul României este condus de Marcel Ciolacu", a declarat premierul acum o lună.

"Este normal să regândim colaborarea"

Într-un final, se pare că avertismentele lui Marcel Ciolacu au toate șansele să devină realitate. În declarațiile de astăzi premierul a afirmat că "suntem într-o altă dinamică, odată cu recâștigarea Casei Albe de către președintele Donald Trump. Este evident că suntem într-o altă dinamică. Domnul Hurezeanu este un diplomat de excepție, un om cu expertiză, cu experiență, un ambasador excelent. Sunt ferm convins ca și ministru de externe pentru Europa ar fi foarte căutat. Totuși, noi trăim acum într-o altă dinamică. Este normal să regândim colaborarea și să venim în întâmpinarea noii administrații din Statele Unite. Nu vreau să rămânem cu această știre, nu tocmai adevărată, că domnul Hurezeanu nu este un ministru de externe bun. Pur și simplu trăim într-o altă logică. Eu am anunțat că voi avea o discuție cu domnul președinte interimar Ilie Bolojan pe acest subiect".

