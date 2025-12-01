Adrian Năstase nu a fost invitat la Parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf

”Astăzi, sărbătorim Marea Unire. 1 Decembrie este Ziua Națională a românilor, o zi a identității naționale și a victoriei peste veacuri, a aspirațiilor de reîntregire. Ca în fiecare an, am arborat drapelul tricolor pe balconul apartamentului nostru, în semn de apartenență și de sărbătoare. La mulți ani și să incercăm să privim cu speranță viitorul!

P.S. Cum nu am fost invitat să asist la paradă militară de la Arcul de Triumf, am adăugat o fotografie de la ultima paradă militară la care am perticipat – cea de la Beijing!” notează Adrian Năstase pe blogul său.

De altfel, nici alți foști premieri nu se remarcă în loja oficială de la Parada de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României.