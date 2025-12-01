€ 5.0906
Adrian Năstase nu a fost invitat la Parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf
Data actualizării: 11:27 01 Dec 2025 | Data publicării: 11:12 01 Dec 2025

Adrian Năstase nu a fost invitat la Parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf
Autor: Roxana Neagu

adrian nastase fost premier al romaniei Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres
 

Fostul premier Adrian Năstase se numără printre absenții de la Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naționale a României.

”Astăzi, sărbătorim Marea Unire. 1 Decembrie este Ziua Națională a românilor, o zi a identității naționale și a victoriei peste veacuri, a aspirațiilor de reîntregire. Ca în fiecare an, am arborat drapelul tricolor pe balconul apartamentului nostru, în semn de apartenență și de sărbătoare. La mulți ani și să incercăm să privim cu speranță viitorul!

P.S. Cum nu am fost invitat să asist la paradă militară de la Arcul de Triumf, am adăugat o fotografie de la ultima paradă militară la care am perticipat – cea de la Beijing!” notează Adrian Năstase pe blogul său. 

De altfel, nici alți foști premieri nu se remarcă în loja oficială de la Parada de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. 

adrian nastase
ziua nationala
parada 1 decembrie
arcul de triumf
Comentarii

