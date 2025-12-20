Găurile negre din bugetul Capitalei - Pe ce se duc banii bucureștenilor. Ciucu: Sunt foarte multe cheltuieli ascunse

Primarul ales de bucureșteni pe 7 decembrie a prezentat cheltuielile bugetului PMB pe anul în curs, spunând unde se duc banii Capitalei. Cea mai mare parte a bugetului este alocată pentru transport și termoficare, a precizat Ciprian Ciucu, pe care le-a numit „cele două mari probleme” ale municipiului.

„De departe, cele mai mari sume - și vorbim despre sume spre 1 miliard - s-au dus către termoficare, transporturi, sănătate, cultură, religie ș.a.m.d. Undeva la 53% merge numai către transport și termoficare. La care adăugăm încă 9%, deci ajungem la peste 60% către zona de plăți sociale. Se observă că această primărie nu este o agenție de dezvoltare, (...) ci doar să ia bani de la Guvern, de unde îi vin, pentru a face plăți mai departe”, a spus Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă, sâmbătă.

„Datoriile la zi - o bună parte dintre ele e pentru subvenții de transport, de 39% din total, cam 811 milioane. La termoficare e vorba despre 504 milioane”, a mai spus primarul.

STB, datorii mari la stat

„Am analizat, din 2016 până la 30 ianuarie 2025, evoluția bugetului RATB, transformată în STB în 2019. Bugetul a început să explodeze pentru această societate undeva prin 2019, după ce a fost creat STB”, a spus primarul Ciucu.

El a adăugat că datoriile STB la stat sunt foarte mari: „E vorba despre contribuțiile sociale ale angajaților, pe care le datorăm, ca orice alt angajator. Cea mai mare problemă de aici a venit. 1,38 miliarde, astăzi, este datoria pe care STB o are la ANAF. Cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp același eșalon pe care l-a gândit fostul primar general, aproape că această societate e în faliment”.

Termoficarea, o altă „povară” bugetară pentru PMB

„Vedem, din 2019, când a fost creat RADET, cum a crescut bugetul. În 2024 a fost mai mic - și în 2025 este, de asemenea, mai mic, probabil și din pricina faptului că a început să mai dispară din pierderi. Dar sunt foarte multe cheltuieli ascunse, necunoscute de Primărie, astăzi, care însumează sute de milioane de euro. Evident, și Termoenergetica are datorii la ANAF. Fosta RADET ne-a lăsat o datorie de 3 miliarde și nu știu când va deveni scadentă, este în instanță, dar dacă vine și asta peste noi ne îngroapă”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

