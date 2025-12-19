Ciprian Ciucu a preluat mandatul de primar general al Capitalei / video

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București, așa să-mi ajute Dumnezeu", a fost jurământul pe care l-a depus Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

"Este un moment foarte important pentru mine, am emoții. Este un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp. Vreau să spun că îmi doresc să am o colaborare foarte bună cu Consiliul General, am avut deja câteva discuții și o să mai am cu liderii partidelor din Consiliul General. În acest moment orașul nostru nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere, iar pe viitor o să avem foarte mult de lucru.

Ședința convocată rapid după decizia instanței

Știu că a fost intempestiv, am organizat această ședință la câteva ore după ce am primit hotărârea de la instanță în baza căreia am putut să-mi depun jurământul, dar am ales să facem această ședință împreună și mulțumesc foarte mult consilierilor generali că ați acceptat să veniți atât din scurt.

Citește și: Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București

Tocmai pentru că timpul este foarte scurt până la final de an și cred că mai sunt lucruri de făcut, inclusiv e foarte probabil să mai avem ședințe pentru că situația financiară a orașului nu este foarte bună și vreau să văd ce se poate face acum, pe ultima sută de metri, pentru a începe anul în condiții mai bune. În următorii ani o să fiu foarte prezent în Primărie, pe stradă, în ședințe, primarii stau foarte mult în ședințe. Vor urma reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului și sunt convins că acest Consiliu General este de bună credință și că împreună o să echilibrăm Bucureștiul. Vreau doar să vă rog să aveți încredere că în următorii ani Bucureștiul va începe să arate ca o capitală europeană", a spus Ciprian Ciucu.