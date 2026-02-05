Comandantul unui batalion MApN, demis. Radu Miruță sesisează DNA: posturi vândute și misiuni inventate

Comandantul unui batalion din cadrul Ministerului Apărării Naționale a fost demis de Radu Miruță, după depistarea unor nereguli grave, în urma unui control operativ efectuat de MApN la o unitate militară din Satu Mare. Anunțul a fost făcut chiar de către ministrul Apărării, Radu Miruță, în cadrul unei conferință de presă. Acesta a sesizat DNA.

VEZI ȘI: Ce spune un colonel din cadrul Armatei SUA despre nivelul de pregătire al militarilor români, după exercițiile comune de la Smârdan

Lista neregulilor depistate

Miruță a precizat că verificările au vizat Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare, iar printre neregulile depistate se numără: concursuri trucate, posturi vândute, misiuni inventate pentru decontarea de combustibili și bani, folosirea camioanelor militare în scopuri personale, crearea unei rețele de magazine ilegale, dar și tăieri ilegale de lemn. Mai mult decât atât, se pare că unii militari erau folosiți de superiori pentru treburile gospodărești, în propriile lor curți.

„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi. S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declaraţiile unora dintre cei implicaţi, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecţii. Au fost, de asemenea, inventate de personalul militar de acolo activităţi inexistente, activităţi inexistente care au fost inventate pentru a se încasa sume de bani, sume de bani care, pe lângă faptul că au fost încasate pe activităţi care n-au fost desfăşurate, au dus la creşterea pensiei pentru cei care îşi autoinventaseră astfel de activităţi şi la 2.000 de lei pe lună în plus pentru pensie”, a explicat ministrul Apărării în cadrul conferinței de presă.

Ministrul Apărării: Militarii din această unitate erau folosiţi de superiori pentru activităţi în proprietăţi şi curţi personale

„S-a găsit, tot în această unitate, utilizarea camioanelor militare în scopuri personale. S-a găsit o reţea de magazine ilegală care nu îndeplinea absolut nicio condiţie şi care nici măcar nu îndeplinea condiţiile sanitare, nu declara absolut nicio sumă de bani. Au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi de superiori pentru activităţi în proprietăţi şi curţi personale. Au fost găsite situaţii de tăieri masive şi ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase. Au fost găsite misiuni fictive de transport al personalului din conducere, pentru care se decontau combustibili şi sumele de bani aferente deplasării”, a adăugat Radu Miruță.

Comandantul batalionului, demis. Vor fi demiși și cei care au fost angajați în urma concursurilor ilegale

În cosecință, comandantul acestui batalion a fost demis, iar mai mulți angajați ai MApN vor fi acum sub ancheta Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), după ce Miruță a sesizat instituția în privința faptelor descoperite.

„În urma acestor lucruri pe care le-am descoperit la această unitate, la acest Batalion 52, documentele au fost ridicate şi înaintate structurilor abilitate, un calup destul de mare de oameni au fost trimişi către Direcţia Naţională Anticorupţie. (...) S-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant şi organizarea unui nou concurs. Am solicitat verificarea cu anularea concursurilor care au fost identificate că s-au desfăşurat ilegal. Magazinele din interiorul garnizoanei au fost evident desfiinţate şi am depus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor. Da, sper să fie un caz izolat. Armata are o capacitate de a elimina astfel de cazuri care se întâmplă, sper, pe la un câte un colţ, însă corupţia nu are prea mulţi părinţi şi corupţia are zero toleranţă din punctul meu de vedere”, a mai declarat Radu Miruţă.