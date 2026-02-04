Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor

În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a raportat marţi seară BBC.

Plecarea de la Royal Lodge, neconfirmată oficial

Potrivit informaţiilor preluate de AFP, fostul prinţ britanic a părăsit Royal Lodge în cursul zilei de luni. Contactat de AFP pentru a face declaraţii pe această temă, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a dorit să confirme informaţia.

Andrew ar locui în prezent într-o reşedinţă temporară, Wood Farm Cottage, până când viitoarea sa reşedinţă permanentă de pe acelaşi domeniu, Marsh Farm, va fi renovată, potrivit tabloidului britanic The Sun.

Fostul prinţ, unul dintre fraţii mai mici ai regelui Charles al III-lea, a fost somat în octombrie 2025 să părăsească luxosul conac în care locuia de peste 20 de ani alături de fosta lui soţie, Sarah Ferguson, după ce titlurile princiare i-au fost retrase din cauza prieteniei sale cu infractorul Jeffrey Epstein.

Presiune crescută după noi documente publicate în SUA

Presiunea s-a intensificat şi mai mult în ultimele zile asupra lui Andrew, evidenţiat în noi fotografii şi e-mailuri din dosarul Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite.

Printre noile documente compromiţătoare figurează fotografii care îl arată pe fostul prinţ în timp ce stătea în genunchi sau aplecat deasupra unei femei, precum şi e-mailuri în care acesta îl invita pe Epstein la Palatul Buckingham pentru a discuta "în privat".

Aceste dezvăluiri l-au făcut să reacţioneze pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a spus că Andrew ar trebui să depună mărturie în faţa Congresului american despre ceea ce ştie în legătură cu infracţiunile finanţistului american.

Citește și: Dosarul Epstein: Bill și Hillary Clinton acceptă să fie audiați în fața Congresului

În timp ce Andrew a fost deja acuzat de agresiune sexuală de defuncta Virginia Giuffre, o a doua victimă a lui Jeffrey Epstein a afirmat prin intermediul avocatului său că infractorul pedofil american a trimis-o în Regatul Unit în 2010 pentru a întreţine raporturi sexuale cu Andrew la Royal Lodge, în apropiere de Castelul Windsor.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei locale, Thames Valley Police, a anunţat marţi seară că "va examina aceste informaţii", precizând totodată faptul că nu a fost contactată deocamdată nici de acea femeie, nici de avocatul ei.