€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor
Data publicării: 10:04 04 Feb 2026

Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor
Autor: Dana Mihai

printrul andrew Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor

Prințul Andrew s-a mutat de la Windsor la Sandringham pe fondul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein.

În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a raportat marţi seară BBC.

Plecarea de la Royal Lodge, neconfirmată oficial

Potrivit informaţiilor preluate de AFP, fostul prinţ britanic a părăsit Royal Lodge în cursul zilei de luni. Contactat de AFP pentru a face declaraţii pe această temă, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a dorit să confirme informaţia.

Andrew ar locui în prezent într-o reşedinţă temporară, Wood Farm Cottage, până când viitoarea sa reşedinţă permanentă de pe acelaşi domeniu, Marsh Farm, va fi renovată, potrivit tabloidului britanic The Sun.

Fostul prinţ, unul dintre fraţii mai mici ai regelui Charles al III-lea, a fost somat în octombrie 2025 să părăsească luxosul conac în care locuia de peste 20 de ani alături de fosta lui soţie, Sarah Ferguson, după ce titlurile princiare i-au fost retrase din cauza prieteniei sale cu infractorul Jeffrey Epstein.

Presiune crescută după noi documente publicate în SUA

Presiunea s-a intensificat şi mai mult în ultimele zile asupra lui Andrew, evidenţiat în noi fotografii şi e-mailuri din dosarul Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite.

Printre noile documente compromiţătoare figurează fotografii care îl arată pe fostul prinţ în timp ce stătea în genunchi sau aplecat deasupra unei femei, precum şi e-mailuri în care acesta îl invita pe Epstein la Palatul Buckingham pentru a discuta "în privat".

Aceste dezvăluiri l-au făcut să reacţioneze pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a spus că Andrew ar trebui să depună mărturie în faţa Congresului american despre ceea ce ştie în legătură cu infracţiunile finanţistului american.

Citește și: Dosarul Epstein: Bill și Hillary Clinton acceptă să fie audiați în fața Congresului

În timp ce Andrew a fost deja acuzat de agresiune sexuală de defuncta Virginia Giuffre, o a doua victimă a lui Jeffrey Epstein a afirmat prin intermediul avocatului său că infractorul pedofil american a trimis-o în Regatul Unit în 2010 pentru a întreţine raporturi sexuale cu Andrew la Royal Lodge, în apropiere de Castelul Windsor.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei locale, Thames Valley Police, a anunţat marţi seară că "va examina aceste informaţii", precizând totodată faptul că nu a fost contactată deocamdată nici de acea femeie, nici de avocatul ei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

printul andrew
scandal Epstein
Familia Regala Britanica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
Publicat acum 25 minute
Fake news și dezinformare în spațiul public: clarificări privind taxa pe coletele extracomunitare
Publicat acum 35 minute
INS: Înmatriculările auto au crescut în trimestrul IV 2025
Publicat acum 56 minute
Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor
Publicat acum 1 ora si 4 minute
De ce te înroșești la față după ce bei alcool
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii lui Muammar Gaddafi, ucis de un comando
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 2 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Plăcerea bărbatului
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close