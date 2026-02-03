„Așa e. Moldova”. Postul public de televiziune din Polonia a lansat un program de știri în limba română

Programul – numit „Vot Tak. Moldova” („Așa e. Moldova”) – are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană pentru oamenii Republica Moldova, precum și combaterea dezinformării și manipulării provenite din Federația Rusă, a anunțat europarlamentarul liberal, Seigried Mureşan.

Televiziunea publică din Polonia are peste 1,7 milioane de abonați pe YouTube și abordează realitățile din spațiul ex-sovietic. La Chișinău, echipa lucrează de trei luni, se adresează publicului de limbă rusă și își propune să contracareze propaganda Kremlinului. Jurnaliștii Mark Podberezin și Rustam Bilialov merg prin sate și orașe, discută cu oamenii și stau de vorbă cu lideri de opinie, potrivit moldova1.md.

„Vot Tak Moldova, tot ce contează într-o țară aflată în continuă schimbare. O emisiune despre oameni, fenomene și despre deciziile de care depinde ziua de mâine. Vă salut, sunt Mark Podberezin”.

Mark Podberezin este fața proiectului „Vot Tak Moldova”. E originar din Siberia și de cinci ani lucrează pentru televiziunea publică poloneză. El spune că a devenit interesat de Republica Moldova după ce am obținut statutul de țară candidată la aderare. Din această idee s-a născut proiectul actual care încearcă să redea o imagine de ansamblu asupra realităților din Republica Moldova.

„Vrem să transmitem vorbitorilor de limbă rusă cum decurge procesul de integrarea europeană, ce face Europa pentru Moldova și, în primul rând, cum se trăiește în Uniunea Europeană. În Moldova cei mai minunați sunt oamenii, deschiderea și bunăvoința lor și vorbesc de oamenii de la maxi-taxi, din cafenele până la miniștri, deputați, experți”, povestește Mark Podberezin.

Operatorul de imagine Rustam Bilialov spune că în Republica Moldova nu a întâlnit bariere, pentru că limba rusă îi permite să comunice ușor cu oamenii.

„Pot să îi întreb și cu se trăiește aici, ce părere au despre anumite evenimente din Federația Rusă, vor ei să vină aici Rusia sau Uniunea Europeană. La acest capitol chiar e interesantă discuția cu cetățenii și chiar îmi place să vin aici”, spune Rustam Bilialov.

Proiectul „Vot Tak” s‑a lansat online în urmă cu aproximativ șase ani și are și transmisii televizate la Belsat. Platforma a fost blocată în Rusia, iar autoritățile de la Moscova au introdus-o în lista agenților străini, însă audiența online continuă să crească. Canalul de YouTube a adunat peste 25 de milioane de vizualizări cu 1,7 milioane de abonați.