Data actualizării: 09:50 29 Sep 2025 | Data publicării: 09:49 29 Sep 2025

14.500 de studenți încep anul universitar 2025-2026 la UMF „Carol Davila” din Bucureşti
Autor: Anca Murgoci

medicina
 

Luni, 29 septembrie, ora 10, în Amfiteatrul „George Emil Palade” din incinta Palatului Facultății de Medicină din Capitală are avea loc deschiderea oficială a noului an universitar 2025-2026, eveniment emblematic care va reuni la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti 14.500 de studenți. Dintre aceștia, 2.449 vor trece pentru prima oară pragul celei mai vechi și mai titrate instituții de învățământ superior medical românesc.

Noua generație de studenți mediciniști a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va purta simbolic, pe tot parcursul anilor de studii de licență, numele reputatului medic, Prof. Univ. Dr. Agrippa Ionescu, fondatorul școlii românești de chirurgie plastică și reparatorie, de la nașterea căruia se vor împlini, în luna noiembrie a acestui an, 100 de ani.

Deschiderea unui nou an universitar reprezintă, pentru întreaga comunitate academică a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, un moment de emoție și responsabilitate. Este clipa în care tradiția de peste 160 de ani a școlii noastre de medicină se împletește cu energia, entuziasmul și aspirațiile noii generații de studenți. Urez tuturor un călduros salut de bun venit în frumoasa familie a universității noastre și îi felicit că au ales să își dedice viața medicinei și să fie parte a unei comunități pentru care competența, empatia și excelența academică sunt repere fundamentale a declarat Rectorul Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Prestigioasa instituție de învățământ superior medical numără în prezent 14.500 de studenți, dintre care 12.839 studenți sunt înscriși la studiile de licență, 266 în programele de master, iar 1.395 la studiile universitare de doctorat. Toți aceștia vor avea privilegiul de a fi instruiți și șlefuiți de unii dintre cei mai buni dascăli ai momentului, 2.134 de cadre didactice universitare, cât numără în prezent Universitatea.

