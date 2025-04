Femei care inspiră: Cristina Herea, vocea victimelor violenței domestice la summitul internațional de la Istanbul

Jurnalista și fondatoarea Asociației Dăruire, Apreciere, Responsabilitate (DAR), Cristina Herea, a participat zilele acestea, alături de 70 de delegații guvernamentale, diplomatice și reprezentanți ai ONG-urilor, la Global Summit on Sustainable Futures for Women and Youth (GSWY 2025), în vederea identificării și implementării de soluții care vizează politicile de combatere a violenței domestice, atât la nivel național, cât și global.

Evenimentul are loc la Istanbul și este organizat de U.S. Institute of Diplomacy and Human Rights – reprezentat de dr. Isabelle Vlădoi și președintele Manuel Oancia – în parteneriat cu Primăria Istanbul Avcilar.

„Este o onoare și o profundă responsabilitate personală să pot fi vocea celor aflați în nevoie, pentru a conlucra, la nivel mondial, cu autoritățile abilitate în vederea diminuării acestui flagel – violența domestică.



În aceeași măsură, sunt profund onorată de distincția primită din partea U.S. Institute of Diplomacy and Human Rights: Global Ambassador for Sustainable Futures!”, a zis jurnalista Cristina Herea.

Cu o experiență de 18 ani ca voluntar în organizații umanitare naționale și internaționale, anul trecut, Cristina Herea a pus bazele Asociației Dăruire, Apreciere, Responsabilitate, care luptă pentru drepturile mamelor abuzate și ale copiilor abandonați la naștere, în spitale.

În 2024, în calitate de președinte al Asociației DAR, a inițiat în România, la Palatul Parlamentului, o masă rotundă la care au fost invitați reprezentanți ai Guvernului, ambasadori, diplomați și membri ai societății civile, în speranța creării unor punți de legătură instituțională pentru stoparea acestui fenomen în țara noastră.

Ecourile acestui demers nu au întârziat să apară, ne-a zis jurnalista.

