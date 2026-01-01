€ 5.0985
Benjamin Netanyahu a participat la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump
Data publicării: 21:40 01 Ian 2026

Benjamin Netanyahu a participat la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump
Autor: Anca Murgoci

Netanyahu Netanyahu
 

Benjamin Netanyahu a participat la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse.

Liderul israelian, primit deja luni de preşedintele american la Palm Beach, apare alături de Donald Trump într-un videoclip publicat de influencerul conservator Michael Solakiewicz.

Netanyahu şi soţia sa au participat la eveniment la invitaţia lui Trump

Biroul prim-ministrului israelian a informat că Netanyahu şi soţia sa au participat la eveniment la invitaţia lui Trump, scrie EFE. Netanyahu a fost singurul lider străin invitat la eveniment şi singurul care a participat la balul prezidenţial, potrivit biroului său.

În timpul discuţiilor lor de acum două zile înainte de Anul Nou despre armistiţiul din Gaza şi Orientul Mijlociu, Trump a sugerat în glumă că Netanyahu ar putea participa la petrecere.

În cursul săptămânii, Donald Trump a minimizat informaţiile care făceau referire la tensiunile cu premierul israelian în legătură cu a doua etapă a armistiţiului din Gaza, afirmând că Israelul şi-a "respectat" angajamentele şi că responsabilitatea revine mişcării islamiste palestiniene Hamas, care a declanşat războiul pe 7 octombrie 2023 cu atacul său pe teritoriul israelian. 

Benjamin Netanyahu, primit de Donald Trump. Întâlnire istorică în Florida: „Israelul nu ar fi mai existat daca era alt premier". Un detaliu a atras atenția presei 

