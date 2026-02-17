Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că nu are "nimic de ascuns" în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein şi a asigurat că este "exonerat", spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de "mulţi alţi democraţi", transmite marţi EFE.

"Nu am nimic de ascuns. Am fost exonerat. Nu am nicio legătură cu Jeffrey Epstein", a declarat presei preşedintele american în avionul prezidenţial, atunci când a fost întrebat despre afirmaţiile fostei secretare de stat Hillary Clinton conform cărora ea şi soţul ei sunt târâţi în acest caz şi că guvernul Trump ascunde ceva.

Replica la acuzațiile lui Hillary Clinton

Hillary şi Bill Clinton au acceptat să depună mărturie în faţa Congresului în ancheta privind cazul Epstein pe 26 şi 27 februarie, deşi niciunul nu a fost acuzat de nereguli.

Preşedintele Trump a profitat de ocazie pentru a-i ataca, afirmând că "Clinton şi mulţi alţi democraţi au fost implicaţi" în examinarea documentelor privind ancheta asupra lui Epstein, care s-a sinucis în 2019 în timp ce aştepta în închisoare un proces în care era acuzat de trafic sexual de minori.

Anterior, Epstein a pledat vinovat în 2008 în Florida după ce a fost acuzat că a solicitat prostituţie cu o minoră, după care a fost înregistrat ca infractor sexual.

Departamentul de Justiţie a publicat mai mult de trei milioane de pagini de documente, 2.000 de videoclipuri şi 180.000 de imagini legate de ancheta asupra lui Epstein, dar procesul a fost criticat de legislatori şi victime pentru întârzieri şi încălcări ale intimităţii care au dus la retragerea temporară a mii de fişiere.

Publicarea documentelor a fost realizată în conformitate cu o lege care obligă dezvăluirea tuturor documentelor legate de cazul milionarului decedat care a avut legături cu Donald Trump în special în deceniile 1980 şi 1990, precum şi cu fostul preşedinte Clinton, fostul prinţ Andrew al Angliei şi de alte figuri din înaltele cercuri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a insistat săptămâna trecută că Donald Trump a întrerupt relaţia cu Epstein, dar nu a clarificat dacă republicanul era la curent cu infracţiunile acestuia.