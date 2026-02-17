€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton
Data publicării: 11:19 17 Feb 2026

Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton
Autor: Dana Mihai

donald-trump-2_84087000 Imagine cu președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că nu are "nimic de ascuns" în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein şi a asigurat că este "exonerat".

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că nu are "nimic de ascuns" în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein şi a asigurat că este "exonerat", spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de "mulţi alţi democraţi", transmite marţi EFE.

"Nu am nimic de ascuns. Am fost exonerat. Nu am nicio legătură cu Jeffrey Epstein", a declarat presei preşedintele american în avionul prezidenţial, atunci când a fost întrebat despre afirmaţiile fostei secretare de stat Hillary Clinton conform cărora ea şi soţul ei sunt târâţi în acest caz şi că guvernul Trump ascunde ceva.

Replica la acuzațiile lui Hillary Clinton

Hillary şi Bill Clinton au acceptat să depună mărturie în faţa Congresului în ancheta privind cazul Epstein pe 26 şi 27 februarie, deşi niciunul nu a fost acuzat de nereguli.

Preşedintele Trump a profitat de ocazie pentru a-i ataca, afirmând că "Clinton şi mulţi alţi democraţi au fost implicaţi" în examinarea documentelor privind ancheta asupra lui Epstein, care s-a sinucis în 2019 în timp ce aştepta în închisoare un proces în care era acuzat de trafic sexual de minori.

Anterior, Epstein a pledat vinovat în 2008 în Florida după ce a fost acuzat că a solicitat prostituţie cu o minoră, după care a fost înregistrat ca infractor sexual.

Citește și: Donald Trump a declarat că îl va da în judecată pe Trevor Noah, gazda premiilor Grammy, pentru gluma despre Epstein

Departamentul de Justiţie a publicat mai mult de trei milioane de pagini de documente, 2.000 de videoclipuri şi 180.000 de imagini legate de ancheta asupra lui Epstein, dar procesul a fost criticat de legislatori şi victime pentru întârzieri şi încălcări ale intimităţii care au dus la retragerea temporară a mii de fişiere.

Publicarea documentelor a fost realizată în conformitate cu o lege care obligă dezvăluirea tuturor documentelor legate de cazul milionarului decedat care a avut legături cu Donald Trump în special în deceniile 1980 şi 1990, precum şi cu fostul preşedinte Clinton, fostul prinţ Andrew al Angliei şi de alte figuri din înaltele cercuri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a insistat săptămâna trecută că Donald Trump a întrerupt relaţia cu Epstein, dar nu a clarificat dacă republicanul era la curent cu infracţiunile acestuia. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
epstein
bill clinton
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA
Publicat acum 17 minute
Criză de identitate fără precedent: Tot mai mulți evrei critică politicile Israelului, după izbucnirea războiului din Gaza
Publicat acum 45 minute
Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane
Publicat acum 54 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 2 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 2 ore si 38 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
Publicat acum 1 ora si 32 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close