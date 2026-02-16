€ 5.0953
Stiri

Ursula von der Leyen își trimite omul la Consiliul pentru Pace
Data publicării: 15:27 16 Feb 2026

Ursula von der Leyen își trimite omul la Consiliul pentru Pace
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Uniunea Europeană va participa, prin comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Suica, la reuniunea inaugurală a 'Consiliului pentru pace', fără a deveni membră a noii structuri.

Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a 'Consiliului pentru pace', iniţiativă lansată recent de către preşedintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunţat luni blocul comunitar european, transmit AFP, Reuters și Agerpres.

Comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Suica, se va deplasa la Washington pentru reuniunea prevăzută pentru joi, pentru a prezenta poziţia europeană privind situaţia din Fâşia Gaza.

Ea va participa la reuniunea 'Consiliului pentru pace' pentru partea specifică consacrată Gazei. Comisia Europeană, ţin să subliniez, nu devine membră a 'Consiliului pentru pace', a declarat Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Mediterana, extindere, şi parteneriate internaţionale.

CITEȘTE ȘI                 -               Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac

'Consiliul pentru pace', condus de Trump, a fost conceput pentru a se pune capăt conflictului din Fâşia Gaza, dar Carta sa îi încredinţează un obiectiv mai amplu, cel al soluţionării conflictelor militare din lume.

Fiecare membru permanent al 'Consiliului pentru pace' trebuie să vireze 1 miliard de dolari pentru a adera, ceea ce suscită critici conform cărora noua structură ar putea deveni o versiune cu plată a Consiliului de Securitate al ONU.

UE, întrebări cu privire la Consiliul pentru Pace

Într-o conferinţă de presă, Bruxellesul a subliniat luni că are o serie de întrebări referitoare la noua iniţiativă, în special la sfera sa de aplicare, guvernanţa sa şi compatibilitatea cu Carta Naţiunilor Unite.

Potrivit textului de opt pagini trimis în urmă cu câteva săptămâni statelor invitate să participe, 'Consiliul pentru pace' este o organizaţie internaţională ce vizează promovarea stabilităţii, restabilirea unei guvernări fiabile şi legitime şi garantarea unei păci durabile în regiunile atinse sau ameninţate de conflicte.

Textul insistă, printre altele, pe necesitatea unei organizaţii de pace internaţionale mai agile şi eficace.

Textul insistă, printre altele, pe necesitatea unei organizaţii de pace internaţionale mai agile şi eficace.

Donald Trump va fi primul preşedinte al 'Consiliului pentru pace', ale cărui puteri prevăzute sunt extrem de extinse: el va fi singurul abilitat să invite alţi şefi de stat şi de guvern să se alăture iniţiativei şi va putea revoca participarea loc în caz de veto cu o majoritate de două treimi din statele membre.

Fiecare stat exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani, cu excepţia statelor membre ce virează cel puţin 1 miliard de dolari în conturile 'Consiliului pentru pace' în primul an ce urmează intrării în vigoare a Cartei, mai menţiona textul, fără a face alte precizări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

uniunea europeana
consiliul pentru pace
sua
