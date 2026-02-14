Statele Unite asigură că nu pleacă din Europa, dar cer mai multă implicare

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat sâmbătă că „americanii nu pleacă” din Europa și nici din cadrul Alianței Nord-Atlantice, încercând să calmeze temerile care au generat îngrijorare pe întreg continentul.

Declarațiile au fost făcute în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, în cadrul evenimentului POLITICO Pub, la doar câteva ore după ce secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj similar de reasigurare către aliații europeni. Aceștia se tem că Washingtonul ar putea reduce drastic angajamentul militar, inclusiv prin retragerea a zeci de mii de militari americani staționați în Europa.

Whitaker a subliniat însă că statele europene trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.

„Avem nevoie ca Europa — un grup de țări foarte bogate și de succes — să preia într-o mai mare măsură apărarea convențională”, a afirmat el. „Astfel, Statele Unite se pot concentra asupra altor provocări și amenințări, alături de aliații noștri din acele regiuni.”