€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Internațional Statele Unite asigură că nu pleacă din Europa, dar cer mai multă implicare
Data actualizării: 19:16 14 Feb 2026 | Data publicării: 19:15 14 Feb 2026

Statele Unite asigură că nu pleacă din Europa, dar cer mai multă implicare
Autor: Mihai Ciobanu

sua - ue SUA - UE

Mesaj menit a linişti spiritele în Europa.

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat sâmbătă că „americanii nu pleacă” din Europa și nici din cadrul Alianței Nord-Atlantice, încercând să calmeze temerile care au generat îngrijorare pe întreg continentul.

Citiţi şi: Washingtonul neagă implicarea în politica europeană: „Nu avem un fond secret pentru extrema dreaptă”

Declarațiile au fost făcute în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, în cadrul evenimentului POLITICO Pub, la doar câteva ore după ce secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj similar de reasigurare către aliații europeni. Aceștia se tem că Washingtonul ar putea reduce drastic angajamentul militar, inclusiv prin retragerea a zeci de mii de militari americani staționați în Europa.

Whitaker a subliniat însă că statele europene trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.

„Avem nevoie ca Europa — un grup de țări foarte bogate și de succes — să preia într-o mai mare măsură apărarea convențională”, a afirmat el. „Astfel, Statele Unite se pot concentra asupra altor provocări și amenințări, alături de aliații noștri din acele regiuni.”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm
Publicat acum 16 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 42 minute
Mama fetiței de 4 ani dusă la UPU în stare gravă, reținută. A fost reținut și concubinul femeii
Publicat acum 54 minute
Record de turişti români în Bulgaria
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Mi-Th Influencer prezintă povestea Karinei Ioana Lungu, model de succes la doar 15 ani - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 12 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 10 ore si 2 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 3 ore si 6 minute
Accident grav pe pârtie. Adolescentă preluată de elicopterul SMURD
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close