€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Moștenirea, tema sensibilă a Europei: Majoritatea seniorilor vor taxe mai mici
Data publicării: 21:47 10 Feb 2026

Moștenirea, tema sensibilă a Europei: Majoritatea seniorilor vor taxe mai mici
Autor: Dana Mihai

Moștenirea, tema sensibilă a Europei: Majoritatea seniorilor vor taxe mai mici Moștenirea, tema sensibilă a Europei: Majoritatea seniorilor vor taxe mai mici

Aproape 7 din 10 seniori europeni consideră că taxele pe moșteniri sunt prea mari.

Aproape şapte din zece seniori europeni (69%) consideră că impozitele şi taxele pe succesiuni (cadouri, donaţii etc.) sunt prea mari în ţara lor, potrivit unui raport publicat marţi de Observatoire Cetelem, o divizie din cadrul băncii franceze BNP Paribas, la finalul unui studiu în care a analizat zece ţări, inclusiv România, informează AFP.

În fiecare an, această organizaţie de cercetare şi monitorizare economică, creată în 1985, publică un barometru al consumului în Europa.

Cum a fost realizat studiul

În perioada 19 noiembrie - 1 decembrie 2025, un eşantion de 10.930 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, au fost chestionate online de Toluna Harris Interactive în Germania, Belgia, Spania, Franţa, Italia, Polonia, Portugalia, România, Marea Britanie şi Suedia.

Ediţia din 2026 s-a concentrat în special pe respondenţii cu vârsta de 60 de ani şi peste, într-un moment în care tendinţa de îmbătrânire a populaţiei accelerează.

Printre diversele subiecte abordate, problema moştenirii se dovedeşte a fi una sensibilă în întreaga Europă, a declarat pentru AFP directorul Observatoire Cetelem, Flavien Neuvy.

Cei mai nemulțumiți europeni

Belgienii par a fi cei mai nemulţumiţi de această problemă, 90% dintre cei cu vârsta de 60 de ani şi peste considerând că impozitele şi/sau taxele colectate pentru transferuri precum donaţii sau moşteniri sunt prea mari, devansându-i pe francezi (82%).

Urmează italienii (79%), românii şi portughezii (78%) şi spaniolii (75%), mult înaintea suedezilor (31%), care sunt scutiţi de impozitul pe succesiuni/donaţii, dar pot fi vizaţi de impozitul pe câştigurile de capital, notează studiul.

Citește și: „Taxăm sărăcia, iar copilașii rămân flămânzi!”. Ce impozit uriaș a primit părintele Dan Damaschin pentru Depozitul Faptelor Bune

În acelaşi timp, "sprijinirea financiară a copiilor lor este o certitudine pentru seniori", conform studiului: opt din zece seniori europeni "consideră important să-şi ajute descendenţii", iar 68% dintre seniorii care au copii sau (stră)nepoţi spun că obişnuiesc să contribuie cel puţin ocazional la cel puţin una dintre cheltuielile lor.

"Suntem abia la începutul problemei moştenirii în Europa", unde se aşteaptă un "transfer masiv" de bogăţie de la generaţia "baby boomers", a celor născuţi după război şi acum pensionaţi, către o altă generaţie, subliniază Flavien Neuvy. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taxe pe moșteniri
impozit succesiune
seniori europeni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 45 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close