Clădiri și terenuri supraimpozitate cu 500% într-un oraș din România. Care sunt criteriile
Data publicării: 14:40 10 Feb 2026

Clădiri și terenuri supraimpozitate cu 500% într-un oraș din România. Care sunt criteriile
Autor: Tiberiu Vasile

Foto Agerpres/ Impozitele și taxele în 2026

A început o nouă campanie de evaluare a clădirilor şi terenurilor, iar unii proprietari vor fi supraimpozitaţi cu până la 500% în anumite condiții.

Primăria Arad a anunţat, marţi, că începe o nouă campanie de evaluare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite, pentru ca proprietarii acestora să fie supraimpozitaţi cu până la 500%, dacă nu iau măsuri după transmiterea somaţiilor.

Comisia de evaluare a clădirilor şi terenurilor din Arad va identifica imobilele cu probleme în perioada februarie - mai, „în vederea majorării impozitului cu până la 500%, în situaţia în care proprietarii nu iau măsurile necesare ca urmare a somaţiei şi a fişei de evaluare transmise”, se arată într-un comunicat transmis de Primărie.

„Pentru ca impozitul unei clădiri să nu fie majorat, proprietarii trebuie fie să remedieze integral deficienţele prevăzute în fişa de evaluare, fie să deţină o autorizaţie de construire sau desfiinţare valabilă, în vederea construirii, renovării, demolării sau amenajării terenului. În cea de-a doua situaţie, proprietarii vor depune anunţul de începere a lucrărilor atât la Inspectoratul de Stat în Construcţii Arad, cât şi la autoritatea publică locală - Primăria Municipiului Arad. Lucrările trebuie demarate până la finele anului în curs, respectiv 2026”, anunţă administraţia locală.

Cum sunt alese clădirile și terenurile care vor fi supraimpozitate

Dacă în cazul clădirilor se urmăreşte mai ales starea faţadelor, la terenuri se urmăreşte dacă sunt depozitate deşeuri, nu sunt împrejmuite ori sunt invadate de vegetaţie.

Reprezentanţii Primăriei Arad au transmis, la solicitarea Agerpres, că anul trecut au fost supraimpozitaţi 971 de proprietari persoane fizice şi 68 de persoane juridice, pentru 1.383 de spaţii deţinute de aceştia în aproximativ 100 de clădiri.

Supraimpozitarea cu până la 500% a adus la bugetul local aproximativ 4.000.000 de lei, dublu faţă de anul 2024.

Majoritatea clădirilor cu probleme sunt palate aflate în zona arhitecturală a oraşului sau în zona istorică, care au mai multe apartamente sau spaţii comerciale.

După finalizarea evaluării imobilelor, pe 15 mai, Primăria va afişa pe propriul site lista cu terenurile sau clădirile găsite cu probleme.

Potrivit Codului Fiscal, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, Consiliul Local poate majora impozitul cu până la 500%, potrivit Agerpres.

arad
case
terenuri
impozitare
