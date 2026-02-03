Primăria care vinde mașinile ridicate de pe străzi. Ce prețuri au și cine le cumpără

Primăria Arad pregătește o licitație cu mașinile ridicate de pe străzi și abandonate în oraș. Vor fi scoase la vânzare 128 de autovehicule, majoritatea nefuncționale, care au ocupat ani de zile locuri de parcare și spații publice. Este vorba de peste 100 de tone de fier vechi, care nu vor ajunge la colecționari sau șoferi, ci direct la centrele de reciclare.

Primarul Aradului, Călin Bibarţ, a postat pe pagina sa de Facebook un ultim apel către proprietarii care mai pot revendica mașinile. El avertizează că, dacă nu se fac demersurile necesare, vehiculele vor fi considerate abandonate, vor trece în proprietatea municipalității și vor fi scoase la licitație.

Mașini vechi, licitație de fier vechi

Vehiculele vizate sunt în mare parte mașini vechi, nefuncționale, depozitate în prezent în curtea Recons Arad, societate aflată sub autoritatea Primăriei. Potrivit reprezentanților municipalității, licitația cu mașinile ridicate de pe străzi va fi organizată în perioada următoare. Prețul de pornire pe kilogramul de fier vechi nu a fost stabilit încă, dar referința vine de la o acțiune similară de acum șase luni, când pentru 28 de vehicule (peste 20 de tone) se ceruseră 90 de bani pe kilogram fără TVA.

Cine poate participa

Doar firmele cu autorizație de mediu pentru colectarea fierului vechi vor avea dreptul să participe la licitație. În trecut, Primăria Arad a transmis periodic avertismente publice privind ridicarea mașinilor abandonate de pe străzi sau de pe spații verzi. Cele care nu au fost revendicate au devenit proprietate publică, iar unele au fost vândute „la bucată”, pentru că mai erau încă funcționale, conform Agerpres.

Primăria Arad vinde mașinile ridicate de pe străzi și continuă astfel politica de curățare a orașului, transformând vehiculele abandonate în resurse pentru reciclare și eliberând spații publice. Prețurile și detaliile exacte vor fi comunicate în momentul lansării licitației.

