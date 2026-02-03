€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Primăria care vinde mașinile ridicate de pe străzi. Ce prețuri au și cine le cumpără
Data publicării: 20:08 03 Feb 2026

Primăria care vinde mașinile ridicate de pe străzi. Ce prețuri au și cine le cumpără
Autor: Tiberiu Vasile

Primăria care vinde mașinile ridicate de pe străzi. Ce prețuri au și cine le cumpără Imagine cu mașini. Fotografie de la Torsten Dettlaff, pexels

O primărie vinde mașinile ridicate de pe străzi.

Primăria Arad pregătește o licitație cu mașinile ridicate de pe străzi și abandonate în oraș. Vor fi scoase la vânzare 128 de autovehicule, majoritatea nefuncționale, care au ocupat ani de zile locuri de parcare și spații publice. Este vorba de peste 100 de tone de fier vechi, care nu vor ajunge la colecționari sau șoferi, ci direct la centrele de reciclare.

Primarul Aradului, Călin Bibarţ, a postat pe pagina sa de Facebook un ultim apel către proprietarii care mai pot revendica mașinile. El avertizează că, dacă nu se fac demersurile necesare, vehiculele vor fi considerate abandonate, vor trece în proprietatea municipalității și vor fi scoase la licitație.

Mașini vechi, licitație de fier vechi

Vehiculele vizate sunt în mare parte mașini vechi, nefuncționale, depozitate în prezent în curtea Recons Arad, societate aflată sub autoritatea Primăriei. Potrivit reprezentanților municipalității, licitația cu mașinile ridicate de pe străzi va fi organizată în perioada următoare. Prețul de pornire pe kilogramul de fier vechi nu a fost stabilit încă, dar referința vine de la o acțiune similară de acum șase luni, când pentru 28 de vehicule (peste 20 de tone) se ceruseră 90 de bani pe kilogram fără TVA.

Cine poate participa

Doar firmele cu autorizație de mediu pentru colectarea fierului vechi vor avea dreptul să participe la licitație. În trecut, Primăria Arad a transmis periodic avertismente publice privind ridicarea mașinilor abandonate de pe străzi sau de pe spații verzi. Cele care nu au fost revendicate au devenit proprietate publică, iar unele au fost vândute „la bucată”, pentru că mai erau încă funcționale, conform Agerpres.

Primăria Arad vinde mașinile ridicate de pe străzi și continuă astfel politica de curățare a orașului, transformând vehiculele abandonate în resurse pentru reciclare și eliberând spații publice. Prețurile și detaliile exacte vor fi comunicate în momentul lansării licitației.

CITEȘTE ȘI: Flagrant spectaculos la Arad: Polițist de la rutieră săltat direct din trafic după ce ar fi primit mită / Video
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

arad
masini
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv
Publicat acum 36 minute
Adrian Câciu îl pune la punct pe sindicalistul Sepi, în direct: Vouă vă e bine datorită PSD-ului! Ia mergeți cu Bolojan!
Publicat acum 53 minute
Medic, de 30 de ani, găsit mort în clinică. ”Încă un om puternic a cedat. Nu l-a ajutat că avea un băiețel”
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Pedeapsa cerută pentru lidera franceză Marine Le Pen, care i-ar putea interzice candidatura la prezidențiale
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Ministrul Rogobete, discuții la nivel înalt în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu, cu accent pe inteligență artificială și digital health
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 3 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Decizia judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar. Update: FRF, precizări
Publicat acum 15 ore si 19 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 14 ore si 5 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close