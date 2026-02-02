Tensiuni în UE, din cauza armatei europene. Kaja Kallas spune clar care va fi relația cu NATO

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, a negat luni că există o distanţare între Cei 27 şi NATO, informează EFE și Agerpres.

"Nu cred că există o distanţare. Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare şi să o facă împreună", a declarat Kallas într-o conferinţă de presă comună la Oslo cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Kallas a subliniat că 23 din cele 27 de ţări ale UE fac parte din NATO şi că acestea lucrează "cot la cot" cu Alianţa pentru a spori cooperarea, deşi a recunoscut necesitatea ca UE să fie "mai independentă" în chestiuni de securitate.

Kaja Kallas nu își dorește o armată europeană

Cu câteva minute mai devreme, în timpul unei discuţii cu Store la Conferinţa de Securitate de la Oslo, şefa diplomaţiei europene respinsese însă posibilitatea creării unei armate europene.

Această poziţie contrastează cu cea a comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, care a menţionat posibila creare a unei armate comune pentru a câştiga progresiv mai multă autonomie militară şi a reduce dependenţa de Statele Unite.

În intervenţia sa, Kallas a apărat, de asemenea, necesitatea actualizării strategiei UE pentru regiunea arctică pe care o consideră "oarecum depăşită" şi care ar trebui să includă nu doar probleme de mediu, ci şi securitate.

Întrebată despre schimbarea strategiei SUA faţă de Europa, Kallas a opinat că nu este o problemă iniţiată de preşedintele Donald Trump, ci este vorba despre un proces început mult mai devreme.

"În realitate, dacă ne uităm la politica transnaţională sau la deciziile luate de diferite administraţii, aceasta nu a început cu preşedintele Trump. Cred că există o mare convergenţă în politicile diferitelor administraţii", a declarat ea.

Kallas va călători luni în oraşul norvegian Tromso, unde va vorbi marţi la conferinţa Arctic Borders.