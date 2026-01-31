Cum ar putea ajunge armata României pe lista "organizațiilor teroriste" ale Iranului. Amenințare de la Teheran

Mesajul vine ca reacție la decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) pe lista blocului comunitar cu "organizaţii teroriste”, adoptată joi, relatează EFE.

"Am putea include armatele europene pe lista grupărilor teroriste cu ajutorul parlamentului”, a spus Araghchi într-un interviu acordat CNN Turk, difuzat sâmbătă.

Şeful diplomaţiei de la Teheran a avertizat că cele 27 de state ale Uniunii Europene vor regreta hotărârea luată împotriva Corpului Gardienilor Revoluţiei, armata de elită a regimului iranian. El a susţinut că măsurile europene nu vor contribui la reducerea tensiunilor din regiune, ci, dimpotrivă, "vor alimenta focul”.

Potrivit lui Araghchi, Gardienii Revoluţiei au avut "un rol fundamental în lupta împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (sau ISIS în arabă) şi a teroriştilor”. Acesta a mai spus că în lipsa acestei implicări, "europenii s-ar confrunta astăzi cu ISIS la Paris sau în alt oraş european”.

Decizia Uniunii Europene

Miniştrii de externe ai UE au ajuns joi la un acord politic privind includerea Gardienilor Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste, ca urmare a reprimării protestelor din Iran.

"Miniştrii de externe tocmai au făcut un pas decisiv prin desemnarea Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie teroristă”, a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene.

În aceeaşi zi, Abbas Araghchi a descris această hotărâre drept „o altă greşeală strategică”, iar Statul Major General al armatei iraniene a avertizat asupra „consecinţelor periculoase” ale deciziei.

"Consecinţele periculoase ale acestei decizii ostile şi provocatoare vor cădea direct asupra factorilor de decizie europeni”, a transmis conducerea armatei iraniene.

Decizia statelor europene de a desemna Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă a fost luată în contextul reprimării recente a protestelor antiguvernamentale din Iran. Potrivit bilanţului oficial, 3.117 persoane şi-au pierdut viaţa, însă organizaţiile pentru drepturile omului din opoziţie, precum HRANA, cu sediul în SUA, estimează că numărul real al victimelor ar fi de 6.563, dintre care 124 de copii.

HRANA mai apreciază că 11.020 de persoane au fost rănite, iar 49.070 au fost arestate, în timp ce încearcă să documenteze alte aproximativ 17.000 de cazuri de omucideri semnalate.