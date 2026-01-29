UE declară Gardienii Revoluției Islamice din Iran drept „organizație teroristă“. Ursula von der Leyen salută decizia

Miniştrii de externe din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene (UE) au convenit joi să desemneze Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) din Iran drept "organizaţie teroristă", după reprimarea sângeroasa a protestelor din Iran, a anunţat şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, relatează AFP, Reuters și Agerpres.

"Miniştrii de externe ai UE tocmai au făcut pasul decisiv de a desemna Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă. Orice regim care ucide mii de persoane în rândul propriilor cetăţeni se îndreaptă spre propria dispariţie", a declarat Kallas pe reţeaua socială X.

"Represiunea nu poate rămâne fără răspuns", a mai spus ea, în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai UE.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat joi decizia statelor membre ale UE de a desemna Gardienii Revoluţiei drept "organizaţie teroristă".

"'Terorist' este într-adevăr termenul potrivit pentru a descrie un regim care reprimă brutal demonstraţiile propriului popor", a subliniat şefa executivului european pe platforma X.