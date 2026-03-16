€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Data publicării: 13:42 16 Mar 2026

Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Autor: Dana Mihai

Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină - Imagine realizata cu AI

Renunțarea la cetățenia Statelor Unite va deveni mai ieftină începând din 13 aprilie, potrivit Departamentului de Stat, măsură salutată de asociațiile "americanilor accidentali".

Renunţarea la cetăţenia Statelor Unite va fi mai puţin costisitoare începând din 13 aprilie, a anunţat Departamentul de Stat, o măsură salutată de o asociaţie a "americanilor accidentali", obligaţi să îşi declare veniturile fiscului american chiar dacă nu au avut niciodată reşedinţa în SUA, transmite luni AFP.

Taxele consulare pentru renunţarea la cetăţenia americană vor scădea cu peste 80%, de la 2.350 la 450 de dolari, potrivit unei notificări publicate vine în Federal Register, jurnalul oficial american.

Nivelul taxei revine la cel din 2010

Modificarea cuantumului restabileşte nivelul în vigoare în 2010, când Departamentul de Stat a introdus pentru prima dată taxe pentru americanii care renunţă la cetăţenie.

Acest proces presupune o activitate considerabilă din partea agenţilor consulari, mai ales pentru a se asigura că persoana ce doreşte să renunţe la cetăţenie înţelege pe deplin implicaţiile acestei decizii, a justificat administraţia americană.

Obţinerea unui 'certificat de pierdere de naţionalitate' necesită două întrevederi distincte cu agenţi consulari, o anchetă de moralitate şi depunerea unui jurământ oficial de renunţare. Procedura poate dura mai multe luni.

Asociaţia Americanilor Accidentali (AAA), cu sediul la Paris, ce apără interesele persoanelor care deţin cetăţenie americană, dar locuiesc în afara Statelor Unite, a salutat decizia administraţiei.

'Această reducere de taxe este o primă victorie concretă', a declarat preşedintele AAA, Fabien Lehagre, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Impozitare în funcție de cetățenie

SUA sunt una dintre puţinele ţări care îşi impozitează cetăţenii în funcţie de naţionalitatea lor, nu de locul de rezidenţă.

Aceasta înseamnă că americanii rezidenţi în străinătate trebuie să îşi declare veniturile şi pot avea dificultăţi în a-şi deschide un cont bancar.

După intrarea în vigoare a legii americane FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) în 2014, băncile franceze sunt obligate, sub ameninţarea unor grele sancţiuni, să informeze fiscul american despre conturile şi activele clienţilor lor desemnaţi ca 'persoane americane'.

Confruntate cu această ameninţare, unele bănci au preferat să se despartă, pur şi simplu, de aceşti clienţi, notează AFP. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
