Dinamo - CFR Cluj, rezultat final în Super Ligă

Rezultatul menţine formaţia din Gruia în top 3, în timp ce Dinamo rămâne pe locul patru şi va merge la barajul pentru calificarea în Conference League.

„Câinii” au avut o primă repriză mai bună şi au trecut pe lângă deschiderea scorului în câteva rânduri importante. George Puşcaş a fost aproape de gol în minutul 15, însă portarul Mihai Popa a avut o intervenţie spectaculoasă la lovitura de cap a atacantului dinamovist. Mai târziu, Danny Armstrong a zguduit bara cu un şut puternic de la marginea careului.

CFR Cluj a răspuns prin Andrei Cordea, care a trimis puţin pe lângă poartă în minutul 29, după o execuţie cu efect.

După pauză, echipa lui Daniel Pancu a crescut ritmul şi a devenit mai periculoasă. Devis Epassy a avut două intervenţii decisive la şuturile expediate de Damjan Djokovic şi Adrian Păun, iar Dinamo a mai ameninţat poarta adversă prin Armstrong, însă Mihai Popa a păstrat tabela intactă.

Puncte împărțite "frățește" în acest sezon între CFR Cluj și Dinamo

Meciul a avut şi o încărcătură specială pentru Adrian Păun, care a bifat apariţia cu numărul 300 în Superligă, toate în tricoul CFR-ului.

Formaţia clujeană ajunge astfel la şase etape consecutive fără înfrângere, interval în care a adunat trei victorii şi trei rezultate de egalitate.

Istoria confruntărilor directe rămâne în continuare favorabilă ardelenilor. Din cele 64 de dueluri din campionat, CFR Cluj s-a impus de 29 de ori, Dinamo a câştigat 21 de partide, iar alte 14 meciuri s-au încheiat la egalitate.

În sezonul regulat, fiecare echipă şi-a valorificat avantajul terenului propriu: Dinamo a câştigat la Bucureşti cu 2-1, iar CFR s-a impus la Cluj cu 2-0. În turul play-off-ului, cele două formaţii au remizat, scor 1-1.