€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Sport Dinamo - CFR Cluj, rezultat final în Super Ligă
Data publicării: 16 Mai 2026

Dinamo - CFR Cluj, rezultat final în Super Ligă
Autor: Bogdan Bolojan

Cum arată clasamentul din Superliga după rezultatul partidei Botoșani - Dinamo Foto Agerpres / Galerie Dinamo
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

CFR Cluj şi-a asigurat matematic un loc pe podium după remiza albă obţinută sâmbătă seara, scor 0-0, pe terenul lui Dinamo, într-un meci disputat pe Stadionul Arcul de Triumf, în etapa a noua din play-off-ul Superligii.

Rezultatul menţine formaţia din Gruia în top 3, în timp ce Dinamo rămâne pe locul patru şi va merge la barajul pentru calificarea în Conference League.

„Câinii” au avut o primă repriză mai bună şi au trecut pe lângă deschiderea scorului în câteva rânduri importante. George Puşcaş a fost aproape de gol în minutul 15, însă portarul Mihai Popa a avut o intervenţie spectaculoasă la lovitura de cap a atacantului dinamovist. Mai târziu, Danny Armstrong a zguduit bara cu un şut puternic de la marginea careului.

CFR Cluj a răspuns prin Andrei Cordea, care a trimis puţin pe lângă poartă în minutul 29, după o execuţie cu efect.

După pauză, echipa lui Daniel Pancu a crescut ritmul şi a devenit mai periculoasă. Devis Epassy a avut două intervenţii decisive la şuturile expediate de Damjan Djokovic şi Adrian Păun, iar Dinamo a mai ameninţat poarta adversă prin Armstrong, însă Mihai Popa a păstrat tabela intactă.

Puncte împărțite "frățește" în acest sezon între CFR Cluj și Dinamo 

Meciul a avut şi o încărcătură specială pentru Adrian Păun, care a bifat apariţia cu numărul 300 în Superligă, toate în tricoul CFR-ului.

Formaţia clujeană ajunge astfel la şase etape consecutive fără înfrângere, interval în care a adunat trei victorii şi trei rezultate de egalitate.

Istoria confruntărilor directe rămâne în continuare favorabilă ardelenilor. Din cele 64 de dueluri din campionat, CFR Cluj s-a impus de 29 de ori, Dinamo a câştigat 21 de partide, iar alte 14 meciuri s-au încheiat la egalitate.

În sezonul regulat, fiecare echipă şi-a valorificat avantajul terenului propriu: Dinamo a câştigat la Bucureşti cu 2-1, iar CFR s-a impus la Cluj cu 2-0. În turul play-off-ului, cele două formaţii au remizat, scor 1-1.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cfr cluj
dinamo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Donald Trump, o nouă imagine controversată pe Truth: A fost calmul dinaintea furtunii
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Dinamo - CFR Cluj, rezultat final în Super Ligă
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Ilinca Aldea, la MI-TH Influencer. La doar 11 ani, vorbește cu experiență și maturitate despre lumea modellingului
Publicat acum 3 ore si 20 minute
Primele acorduri SUA-China, făcute publice, după întâlnirea Trump-Xi. Ce au convenit cei doi lideri mondiali
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Castelul Bran a ajuns la americani. Vor să atragă turiști din SUA și Europa Occidentală. A început recrutarea masivă de personal
 
Cele mai citite știri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close