Imagini virale înainte de Turcia - România. Cine și de ce i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu

Miercuri seara, la stadionul Beșiktaș, selecționerul Mircea Lucescu a susținut conferința de presă înainte de barajul Turcia - România de astăzi. Antrenorul român a fost în centrul unui moment, devenit viral.

Turcia îi poartă un mare respect lui Mircea Lucescu, deoarece le-a antrenat pe Galatasaray și Beșiktaș, alături de care a câștigat câte un titlu. Mai mult, între 2017 și 2019 a fost selecționerul naționalei Turciei.

Cine a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia

Astfel, localnicii nu l-au uitat. Mai mult, un jurnalist turc a făcut un gest prin care și-a arătat respectul față de antrenorul român chiar în momentul în care Mircea Lucescu a intrat în sala de conferințe.

Ismail Er, ziarist al publicației Hürriyet, l-a așteptat pe Lucescu înainte de conferință și a mers la el pupându-i mâna. Momentul a fost postat pe contul său de Instagram.

Video

Mesajul transmis de jurnalistul turc pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia - România

„L-am întâlnit pe Mircea Lucescu, cel care a antrenat în Turcia. Am fost martori la felul în care antrenorii turci aleargă după bani, în timp ce Lucescu nu s-a angajat niciodată în negocieri neonorabile pentru bonusuri sau compensații, nu a dat niciodată dovadă de aroganță sau mândrie.

L-am îmbrățișat cu dragoste și i-am urat succes, am adăugat: «De la Campionatul Mondial din 2002, urmărim turneul doar la televizor. Fie ca dragostea și respectul să aducă întotdeauna victoria Turciei!», iar Lucescu a zâmbit în timp ce vorbeam. Cum se spune, fotbalul este despre prietenie și pace. Indiferent de scor, viața merge înainte…”, a scris Ismail Er, pe Instagram.

Turcia - România se dispută la Istanbul, joi 26 martie 2026, cu începere de la ora 19:00. Arbitrul francez Francois Letexier va conduce semifinala.

