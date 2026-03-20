Conference League: Rezultatele, după partidele de joi seara
Data actualizării: 08:11 20 Mar 2026 | Data publicării: 08:11 20 Mar 2026

Conference League: Rezultatele, după partidele de joi seara
Autor: Crişan Andreescu

AEK Atena și Rayo Vallecano s-au calificat în sferturile de finală ale Conference League la fotbal, deși au pierdut pe teren propriu meciurile din manșa secundă a optimilor.

AEK, la care mijlocașul român Răzvan Marin a fost integralist, a fost învinsă pe teren propriu de NK Celje cu scorul de 2-0, dar reușise să câștige prima manșă cu 4-0.

Nikita Iosifov (13) și Rudi Pozeg Vancas (42) au marcat golurile slovenilor.

Fundașul român Andrei Rațiu a jucat toate minutele la Rayo Vallecano, care a pierdut la Madrid cu Samsunspor (0-1), după 3-1 în prima manșă. Cherif Ndiaye (65) a marcat unicul gol al partidei.

AEK și Rayo vor fi adversare în sferturile de finală.

Crystal Palace a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de AEK Larnaca (2-1), în Insula Afroditei, după 0-0 la Londra.

Mainz, echipă învinsă de Universitatea Craiova cu 1-0 în faza principală a competiției, a trecut de Sigma Olomouc cu 2-0, prin golurile înscrise de Stefan Posch (46) și Armindo Sieb (82), în condițiile în care echipa cehă a jucat în inferioritate numerică din min. 76, când a fost eliminat maghiarul Peter Barath. În tur, scorul a fost egal, 0-0.

Fiorentina, dublă finalistă a competiției, a învins-o pe Rakow Czestochowa cu scorul de 2-1, în deplasare, scor identic cu cel din tur. Fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow.

Gazdele au deschis scorul prin Karol Struski (46), dar formația viola a întors rezultatul prin golurile lui Cher Ndour (69) și Marin Pongracic (90+8).

Vezi și: Liga Campionilor: rezultatele partidelor de miercuri seara. Tabloul sferturilor

AZ Alkmaar a surclasat-o pe Sparta Praga cu 4-0, după ce a câștigat și în tur, cu 2-1. Isak Jensen (8), Troy Parrott (58), Sven Mijnans (62) și Ro-Zangelo Daal (73) au înscris pentru batavi.

Șahtior Donețk a pierdut acasă cu Lech Poznan, scor 1-2, dar merge mai departe după ce câștigase cu 3-1 în tur. Campioana Poloniei a condus cu 2-0, prin dubla suedezului Mikael Ishak (13, 45+7 - penalty), iar diferența a făcut-o autogolul lui Joao Moutinho (autogol, 67).

RC Strasbourg și HNK Rijeka au terminat nedecis, 1-1, dar echipa alsaciană s-a calificat în sferturi după victoria cu 2-1 din tur. Valentin Barco (71) a egalat pentru echipa din Hexagon, după ce Toni Fruk (21) deschisese scorul pentru campioana Croației.

Rezultatele înregistrate joi în optimile de finală ale Conference League:


(+) AEK Atena - NK Celje 0-2
Au marcat: Nikita Iosifov 13, Rudi Pozeg 42.
În tur: 4-0.

AEK Larnaca - (+) Crystal Palace 1-2, după prelungiri
Au marcat: Enric Saborit 63, respectiv Ismaila Sarr 14, 99.
Cartonașe roșii: Enric Saborit (AEK) 74, Petros Ioannou (AEK) 120+4.
În tur: 0-0.

(+) FSV Mainz 05 - SK Sigma Olomouc 2-0
Au marcat: Stefan Posch 46, Armindo Sieb 82.
Cartonaș roșu: Peter Barath (Sigma) 76.
În tur: 0-0.

Rakow Czestochowa - (+) Fiorentina 1-2
Au marcat: Karol Struski 46, respectiv Cher Ndour 69, Marin Pongracic 90+8.
În tur: 1-2.

(+) Rayo Vallecano - Samsunspor 0-1
A marcat: Cherif Ndiaye 65.
Cartonaș roșu: Zeki Yavru (Samsunspor) 90+4.
În tur: 3-1

(+) Șahtior Donețk - Lech Poznan 1-2
Au marcat: Joao Moutinho (autogol) 67, respectiv Mikael Ishak 13, 45+7 - penalty.
În tur: 3-1.

Sparta Praga - (+) AZ Alkmaar 0-4
Au marcat: Isak Jensen 8, Troy Parrott 58, Sven Mijnans 62, Ro-Zangelo Daal 73.
În tur: 1-2.

(+) RC Strasbourg - HNK Rijeka 1-1
Au marcat: Valentin Barco 71, respectiv Toni Fruk 21.
În tur: 2-1.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală.

Programul sferturilor de finală:

Șahtior Donețk - AZ Alkmaar
Crystal Palace - Fiorentina
Rayo Vallecano - AEK Atena
Mainz - Strasbourg

