Slovacia - România, marți, 31 martie, la Antena 1. Cine e Ionel Gane, care va fi pe banca tricolorilor în locul lui Mircea Lucescu

Slovacia - România este un amical disputat între două naționale ce au ratat calificarea la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. Meciul dintre Slovacia și România se va juca marți, 31 martie 2026, de la ora 21:45, la Bratislava.

Slovacia și România, învinse în semifinalele barajului pentru CM 2026

Cele două naționale vor juca un meci amical deoarece au fost învinse în semifinalele barajului pentru calificarea la CM 2026. România a fost învinsă la Istanbul de Turcia, scor 0-1, iar Slovacia a pierdut pe teren propriu în fața celor echipei din Kosovo, scor 3-4.

Cine transmite la TV Slovacia - România

Partida dintre Slovacia și România este transmis în România de Antena 1. Barajul cu Turcia a fost transmis de Prima TV.

Selecționerul Mircea Lucescu nu va sta pe bancă la meciul cu Slovacia de la Bratislava. Antrenorul român a fost internat duminică de urgență la Spitalul Universitar, după ce i s-a făcut rău la antrenamentul „tricolorilor”. Medicii i-au sfătuit să mai stea câteva zile internat. Ultimele informații sunt că lui Mircea Lucescu medicii i-au pus un pacemaker.

Cine e Ionel Gane, care va conduce echipa României în meciul cu Slovacia

Ionel Gane este un fost fotbalist român și actualul antrenor secund al echipei naționale de fotbal a României. Ionel Gane s‑a născut pe data de 12 octombrie 1971 în Drănic, România. Ionel Gane a avut o carieră de jucător ca atacant, jucând la Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, dar și în străinătate, în țări precum Spania, Elveţia, China, Germania.

Ionel Gane a jucat și pentru naționala României, având selecții la echipa mare. Apoi, Gane a devenit antrenor. A fost antrenor principal și secund la mai multe cluburi din Liga I și Liga a II‑a. Ionel Gane a fost antrenor secund al echipei naționale în mai multe mandate, sub conducerea lui Cosmin Contra, Edi Iordănescu și acum Mircea Lucescu.

Ionel Gane, înainte de Slovacia - România: "Mircea Lucescu ne arată şi ne-a arătat mereu o lecţie de viaţă"

Antrenorul secund al echipei naţionale, Ionel Gane, a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că selecţionerul Mircea Lucescu predă tuturor o lecţie de viaţă prin devotamentul său faţă de fotbal şi că speră ca tricolorii să-i facă o bucurie pe patul de spital printr-o victorie în meciul amical cu Slovacia.

"Mircea Lucescu ne arată şi ne-a arătat mereu o lecţie de viaţă prin tot ceea ce a făcut şi ne transmite în continuare pasiunea, ardoarea cu care trăieşte fiecare moment, începând de la o şedinţă tehnică antrenament şi joc... Eu cred că este unic în felul lui şi pe lângă faptul că este un om imens, este un antrenor unic. Şi totodată sper să-i facem o bucurie mâine şi când ne întoarcem să ne revedem şi să discutăm mai liniştiţi. Ieri, înainte de decolare, m-a sunat şi pentru că se simţea mai bine primul lucru care m-a întrebat a fost 'cum a fost antrenamentul?'. I am spus că am anulat antrenamentul după evenimentul neplăcut şi atunci mi-a transmis 'spune-le să stea liniştiţi, să se antreneze mâine bine şi să facă un joc bun'. O să vorbim după antrenamentul din această seară, pentru că trebuie să ia nişte decizii pentru mâine. De asta spun că ne dă o lecţie de viaţă tuturor prin modul lui de a fi, de a trăi fiecare moment numai pentru fotbal", a declarat Gane.

Tehnicianul a precizat că zilele de după înfrângerea cu Turcia, când tricolorii au ratat şansa de a se califica la Cupa Mondială din această vară, au fost foarte grele, culminând cu internarea selecţionerului Mircea Lucescu în spital, după o stare de rău resimţită în timpul antrenamentului de duminică dimineaţa.

"Nu este uşor, am avut zile destul de grele după meciul cu Turcia. Am fost foarte supăraţi cu toţii, foarte afectaţi, iar după evenimentul neplăcut cu nea Mircea nu a fost uşor să trecem peste acele momente speciale şi delicate. Dar astăzi suntem mai bine pentru că şi nea Mircea este mai bine. Ne-a sunat, le-a transmis băieţilor că totul este sub control, că totul este bine şi deja starea de spirit s-a schimbat în bine astăzi faţă de ieri, pentru că ieri au fost momente destul de grele. Sigur că supărarea este destul de mare, ne-a afectat foarte mult ratarea calificării. Credeam foarte mult în ea, băieţii au încercat să dea tot ce se poate la meciul cu Turcia, dar acum trebuie să mergem mai departe. Viaţa şi fotbalul nu se opresc aici şi trebuie să mergem mai departe. Sunt convins că vor veni şi alte bătălii. Băieţii cred că au învăţat din toate acestea meciuri. Această necalificare pentru mine este ca o cicatrice care se va vindeca în timp, dar nu ne rămâne decât să mergem mai departe cu capul sus că putem face lucruri bune în viitor şi putem aduce mai multe victorii pentru România", a afirmat Gane.

Antrenorul secund al naţionalei, care va conduce echipa României de pe margine în partida cu Slovacia, a declarat că nu se gândeşte în acest moment dacă va mai continua sau nu colaborarea cu Federaţia Română de Fotbal.

"Gândul meu este acum doar pentru meciul de mâine. Întregul staff trebuie să mobilizăm echipa pentru meciul de mâine. Chiar dacă este amical îl vom trata foarte serios cu siguranţă, pentru că ne dorim în primul rând să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. Mă gândesc doar la ceea ce vom face astăzi la antrenament şi mâine la joc, după care vom avea timp să vedem. Eu am fost aici în trei mandate, am lucrat şi cu Cosmin Contra, cu Edi Iordănescu şi acum e o onoare să lucrez cu domnul Mircea Lucescu. Aşa că pentru mine e o bucurie şi o mândrie imensă să fac parte din stafful României. Sunt emoţii normale, aveam emoţii şi când eram jucător şi făceam parte din echipa naţională, tot timpul am avut emoţii. E doar o conjunctură faptul că domnul Lucescu nu este aici. Dar este un meci internaţional, sunt emoţii pozitive şi îl voi trăi la maximum", a mai spus Ionel Gane, conform Agerpres.

Când a avut loc ultima partidă Slovacia - România

Ultima confruntare dintre Slovacia și România a avut loc la Campionatul European din vara anului 2024, scor 1-1. Ambele echipe s-au calificat atunci în fazele eliminatorii, România de pe primul loc.

