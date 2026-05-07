DCNews Sport S-a aflat cine va juca împotriva lui Arsenal în finala Ligii Campionilor 2026 după Bayern Munchen - PSG
Data actualizării: 08:14 07 Mai 2026 | Data publicării: 08:13 07 Mai 2026

S-a aflat cine va juca împotriva lui Arsenal în finala Ligii Campionilor 2026 după Bayern Munchen - PSG
Autor: Andrei Itu

bayern_munchen_superliga_respins_pexels_74199300 Sursa: Pexels

Arsenal Londra va avea un adversar redutabil în finala Ligii Campionilor 2026, în urma rezultatului din a doua semifinală dintre Bayern Munchen și PSG.

Paris Saint-Germain s-a calificat în a doua sa finală consecutivă de Liga Campionilor la fotbal, după ce a remizat cu Bayern Munchen, 1-1 (1-0), miercuri seara, pe Allianz Arena, în manşa retur a semifinalelor.

PSG, care a câştigat trofeul în 2025 chiar la Munchen, va juca a treia sa finală din istorie după ce a câştigat în tur cu 5-4. În finala din anul 2020, PSG a fost învinsă de Bayern cu 1-0.

Bayern a egalat în minutele de prelungiri, dar PSG s-a calificat în finală

Miercuri seară, PSG a marcat rapid, prin Ousmane Dembele, în minutul 3, iar Bayern a egalat foarte târziu, prin Harry Kane, în minutul 90+4.

PSG a marcat la prima sa acţiune periculoasă: Kvaraţhelia a fost lansat de Fabian Ruiz şi a centrat în centrul careului, de unde Dembele, aflat singur, a marcat.

Bayern a atacat în valuri, însă a făcut-o previzibil, fiind anihilată complet de PSG, care a avut acţiuni tăioase pe contre.

Luis Diaz (22) a şutat peste poartă din unghi, Olise (27) a trimis şi el puţin peste poartă, portarul Safonov (44) a respins şutul lui Musiala, după o pătrundere pe centru, iar Tah (45+3) a trimis pe lângă poartă cu capul. Paris Saint-Germain a avut o şansă mare de a-şi dubla avantajul, însă Neuer a respins lovitura de cap a lui Neves (33).

Portarul lui Bayern s-a remarcat în repriza a doua

Paradoxal, cel mai bun în repriza secundă a fost portarul gazdelor, Neuer remarcându-se la şuturile trimise de Doue (56, 64), Kvaraţhelia (57), georgianul luftând mai apoi faţă în faţă cu Neuer (79), Barcola (88). De asemenea, Safonov s-a evidenţiat în două rânduri, la mingile trimise de Diaz (69) şi de Olise (70).

Bayern a smuls egalul prin Harry Kane (90+4), cu un sub transversală din careu, după o pasă a lui Davies. Pentru atacantul englez a fost al 55-lea gol în acest sezon în toate competiţiile.

PSG - Arsenal, finala ligii Campionilor 2026, de la Budapesta

PSG o va întâlni pe Arsenal în finala Ligii Campionilor din 30 mai, de la Budapesta. Pentru Luis Enrique va fi a treia finală în Champions League ca antrenor, după ce a cucerit trofeul cu FC Barcelona în 2015 şi cu PSG în 2025, notează Agerpres.

