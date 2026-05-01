Noi detalii în procesul morții lui Diego Maradona: Fotbalistul suferea de tulburări de bipolaritate și narcisism

În cadrul anchetei judiciare privind moartea lui Diego Maradona, au apărut noi informații legate de starea sa psihică. Potrivit declarațiilor făcute în instanță, fostul mare jucător ar fi avut tulburare bipolară și de narcisism.

"Dependență, o tulburare bipolară și o tulburare de personalitate"

Psihologul Carlos Diaz, audiat în procesul echipei medicale, a descris un tablou clinic complex în cazul lui Maradona. El a afirmat că fostul fotbalist prezenta o dependență și o tulburare bipolară, la care se adăuga o tulburare de personalitate de tip narcisic.

„Există un tablou clinic clar: o dependență, o tulburare bipolară și o tulburare de personalitate. Acestea sunt trei afecțiuni cronice, care durează toată viața”, a spus joi psihologul Carlos Diaz, în procesul echipei medicale a lui Maradona, acuzată de neglijență în ultimele sale zile de viață, în 2020, la vârsta de 60 de ani, conform France24.

Dependențe și contextul medical

Deși consumul de alcool și cocaină era deja cunoscut în cazul fostului sportiv, aceste detalii despre bipolaritate și narcisism nu fuseseră făcute publice anterior. Apariția lor în instanță schimbă nuanța discuțiilor din jurul responsabilității medicale.

Diaz, care este și inculpat în același dosar, a încercat să contureze imaginea unui pacient dificil, idee folosită de apărare pentru a susține că decesul ar fi fost unul natural și nu rezultatul unei neglijențe.

El a mai declarat că apropiații lui Maradona îi spuneau că „dependența sa de substanțe era strâns legată de performanțele sportive, iar atunci când apărea o formă de frustrare, nu știa cum să o gestioneze”.

Ultimele luni și evoluția cazului

Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, Diego Maradona a decedat în noiembrie 2020, în perioada de recuperare după o operație pentru hematom cerebral.

Moartea a fost cauzată de insuficiență cardiacă și edem pulmonar acut, apărut la aproximativ două săptămâni după intervenție.

În dosarul penal, șapte membri ai echipei medicale sunt acuzați de omor cu intenție indirectă și riscă pedepse între opt și 25 de ani de închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați.

Tulburările psihice au fost discutate în instanță

În timpul audierilor, accentul a fost pus din nou pe tulburare bipolară și pe acuzațiile de narcisism, considerate de apărare elemente relevante pentru a explica comportamentul pacientului și cele întâmplate. Totuși, aceste argumente sunt contestate de acuzare, care susține că îngrijirea medicală a fost deficitară.

Procesul continuă la Buenos Aires, iar instanța trebuie să stabilească dacă echipa medicală a avut sau nu responsabilitate directă în deces.

La finalul audierilor, rămâne aceeași întrebare centrală: cât a contat starea psihică și cât a contat intervenția medicală în cazul lui Maradona?

