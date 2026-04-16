Subcategorii în Sport

DCNews Sport Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Data publicării: 18:28 16 Apr 2026

Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Autor: Andrei Itu

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

Fostul portar al naţionalei de fotbal a Austriei, Alex Manninger (48 ani), a murit într-un accident de circulație.

Alex Manninger, fost portar al echipei Arsenal Londra și al naționalei Austriei a decedat, joi, într-un accident rutier. Anunțul a fost făcut de clubul la care a jucat pentru prima dată, Red Bull Salzburg, notează DPA. Echipa austriacă a făcut anunţul pe X.

Mesajul transmis de Red Bull Salzburg la moartea portarului Alexander Manninger

Deplângem moartea fostului nostru portar Alexander Manninger, care şi-a pierdut viaţa într-un tragic accident rutier, a scris echipa. Gândurile noastre sunt alături de familie şi de prietenii săi. Odihneşte-te în pace, Alexander, se mai arată în mesaj.

Conform relatărilor din Austria, maşina lui Manninger a fost implicată într-o coliziune cu un tren, la o trecere la nivel cu calea ferată, în Salzburg, în localitatea Nussdorf am Haunsberg.

Cu 33 de selecţii la prima reprezentativă aAustriei, Manninger s-a alăturat echipei Arsenal venind de la Grazer AK în iunie 1997 pentru cinci ani şi a jucat în 64 de partide sub conducerea lui Arsene Wenger, câştigând Premier League înainte de a pleca la Espanyol Barcelona.

Arsenal și federația austriacă, omagii aduse lui Alexander Manninger

Şi clubul Arsenal i-a adus un omagiu: Toate gândurile noastre sunt alături de familia sa şi de cei dragi în aceste momente incredibil de triste. Fie ca el să se odihnească în pace, au scris tunarii pe X.

Manninger a mai evoluat pentru Torino, Bologna, Siena şi Juventus în Italia, Augsburg în Germania şi, pentru scurt timp, la revenirea în prima ligă engleză, pentru Liverpool.

Federaţia austriacă de fotbal a deplâns moartea fostului portar: Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil al fotbalului austriac pe teren şi în afara lui. Cu cariera sa internaţională, a stabilit standarde şi a inspirat şi a format mulţi tineri portari. Profesionalismul, calmul şi fiabilitatea sa l-au făcut o parte importantă a echipelor sale şi, de asemenea, a echipei naţionale. Realizările sale merită cel mai înalt respect şi vor rămâne de neuitat, a arătat Federaţia, conform Agerpres.

