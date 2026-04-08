Subcategorii în Sport

DCNews Sport Omagiul adus de Real Madrid pentru Mircea Lucescu în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Data actualizării: 10:14 08 Apr 2026 | Data publicării: 10:13 08 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

REAL MADRID Foto ilustrativ - Real Madrid Pexels

Real Madrid a transmis un omagiu lui Mircea Lucescu, chiar în timpul partidei cu Bayern Munchen, din Liga Campionilor.

Deși Mircea Lucescu nu a antrenat Real Madrid, chiar învingând-o în anul 2000 în finala Supercupei Europei, de pe banca lui Galatasaray, clubul madrilen recunoaște profesionalismul și reputația marelui antrenor român. Astfel, pe site-ul oficial al lui Real Madrid, dar și pe rețelele sociale s-a postat un comunicat.

Mesajul transmis de Real Madrid după moartea lui Mircea Lucescu

"Clubul de fotbal Real Madrid, președintele și Comitetul de Directori regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, cel care a fost selecționerul echipei naționale de fotbal a României și Turciei. 

Real Madrid dorește să transmită condoleanțele, dragostea și afecțiunea către familia dumnealui, colegilor dumnealui, cluburile dumnealui și tuturor celor care l-au iubit. 

Mircea Lucescu, cel care a antrenat numeroase echipe de club în mai multe țări din Europa, a murit la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace", a transmis Real Madrid.

Mircea Lucescu a murit marți seară, pe patul de spital

Legendarul antrenor român Mircea Lucescu a murit în cursul serii de marți pe patul de spital, în urma unor complicații apărute. Mircea Lucescu era internat de o săptămână, după ce a leșinat în vestiarul echipei naționale din cauza unei tahicardii ventriculare, în cadrul ședinței tehnice cu fotbaliștii. Vineri, chiar înainte de externare, selecționerul român a suferit un infarct miocardic acut.

Vezi și - Visul antrenorului Mircea Lucescu care nu s-a mai realizat

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Tablouri cu peisaje vs. tablouri cu portrete: cum să alegi?
Publicat acum 25 minute
Imagini spectaculoase cu eclipsa solară și fața ascunsă a Lunii, surprinse de astronauții Artemis 2
Publicat acum 28 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 41 minute
Alertă în Ilfov: Peste 700 kg de legume și fructe au fost confiscate de ANAF, amenzi de peste 20.000 de euro
Publicat acum 56 minute
Emil Cioran: 115 ani de la nașterea filosofului și scriitorului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 25 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 42 minute
Israelul, decizie de ultimă oră referitoare la armistițiul cu Iranul
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Rinat Ahmetov (Șahtior Donețk), despre Mircea Lucescu: Lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
