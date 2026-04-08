Omagiul adus de Real Madrid pentru Mircea Lucescu în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor

Deși Mircea Lucescu nu a antrenat Real Madrid, chiar învingând-o în anul 2000 în finala Supercupei Europei, de pe banca lui Galatasaray, clubul madrilen recunoaște profesionalismul și reputația marelui antrenor român. Astfel, pe site-ul oficial al lui Real Madrid, dar și pe rețelele sociale s-a postat un comunicat.

Mesajul transmis de Real Madrid după moartea lui Mircea Lucescu

"Clubul de fotbal Real Madrid, președintele și Comitetul de Directori regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, cel care a fost selecționerul echipei naționale de fotbal a României și Turciei.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțele, dragostea și afecțiunea către familia dumnealui, colegilor dumnealui, cluburile dumnealui și tuturor celor care l-au iubit.

Mircea Lucescu, cel care a antrenat numeroase echipe de club în mai multe țări din Europa, a murit la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace", a transmis Real Madrid.

Mircea Lucescu a murit marți seară, pe patul de spital

Legendarul antrenor român Mircea Lucescu a murit în cursul serii de marți pe patul de spital, în urma unor complicații apărute. Mircea Lucescu era internat de o săptămână, după ce a leșinat în vestiarul echipei naționale din cauza unei tahicardii ventriculare, în cadrul ședinței tehnice cu fotbaliștii. Vineri, chiar înainte de externare, selecționerul român a suferit un infarct miocardic acut.

