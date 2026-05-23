€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Data publicării: 23 Mai 2026

Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Autor: Dana Mihai

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Premierul Qatarului a avertizat Iranul că blocarea Strâmtorii Ormuz „nu este negociabilă” și ar putea agrava criza din Golful Persic.

Premierul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i-a transmis sâmbătă ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi, că navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz nu este "negociabilă" şi a avertizat că blocarea în continuare a acestei căi maritime vitale "ar putea agrava criza" în Golful Persic, relatează EFE.

Discuţie telefonică pe fondul negocierilor SUA-Iran

Potrivit unui comunicat al diplomaţiei de la Doha, premierul Bin Abdulrahman Al Thani, în acelaşi timp ministru de externe, a făcut această declaraţie într-o convorbire telefonică cu Araghchi pe fondul unor contacte diplomatice intense ale mediatorilor pentru a se ajunge la un acord între SUA şi Iran.

Premierul qatarez a subliniat că "libertatea de navigaţie este un principiu fundamental şi care nu este negociabil şi că închiderea Strâmtorii Ormuz sau utilizarea ei ca monedă de schimb nu va face decât să agraveze criza şi va pune în pericol interesele vitale ale ţărilor din regiune", se afirmă în comunicat.

Citește și: Atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. RO-Alert emis în nordul județului Tulcea

Înaltul oficial qatarez a subliniat, de asemenea, "importanţa respectării dreptului internaţional şi a principiilor bunei vecinătăţi, precum şi a acordării priorităţii intereselor regiunii şi ale locuitorilor săi, ceea ce poate contribui la consolidarea securităţii şi stabilităţii regionale şi internaţionale şi să sprijine eforturile de reducere a tensiunilor", potrivit textului.

Pakistanul mediază negocierile dintre Iran şi SUA

Această convorbire telefonică se înscrie în seria numeroaselor contacte diplomatice din ultimele ore privind negocierile de pace între Iran şi SUA, mediate de Pakistan şi menite să pregătească terenul pentru un acord care să pună capăt războiului, început la sfârşitul lunii februarie, şi să deblocheze Strâmtoarea Ormuz.

Qatar şi alte ţări arabe vecine Iranului au cerut în repetate rânduri să facă parte din discuţiile privind viitorul Golfului, în special în ceea ce priveşte gestionarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaze. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Publicat acum 33 minute
Rezoluţie pentru un Congres Extraordinar al PNL şi "stabilirea unei noi configuraţii a conducerii partidului"
Publicat acum 41 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 56 minute
Horoscop 25-31 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEOD
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Iernut, proiectul care a stat blocat 10 ani, intră în linie dreaptă. Bolojan: „Nu ne mai permitem încă o întârziere”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 53 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 52 minute
Atac ucrainean cu drone în Rusia, pe coasta Mării Negre
Publicat acum 4 ore si 22 minute
ANALIZĂ DC NEWS | Crizele care au alimentat deficitul bugetar al României
Publicat acum 3 ore si 59 minute
Accident grav în Prahova. Șofer scos dintre fiare și preluat de elicopterul SMURD după impactul dintre un autobuz și un TIR
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close