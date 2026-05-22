Un elev ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen pe holul unei școli din Petroșani. Peste 70 de persoane au fost evacuate, 8 elevi au ajuns la spital

Echipaje de pompieri ale Detașamentului Petroșani au intervenit pentru a gestiona o situație de urgență generată de pulverizarea unui gaz iritant dintr-un spray, la Școala Generală nr. 2 din municipiu, cartierul Colonie.



Pompierii au acționat cu 3 ambulanțe SMURD, o autospecială de intervenție și cu o Autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM), iar la locul evenimentului au fost direcționate și 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.



La sosirea salvatorilor s-a constatat că 20 de persoane, elevi și adulți, s-au autoevacuat. Alte 57 de persoane au fost evacuate cu ajutorul echipajelor.

10 elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale, la fața locului, prezentând iritații nazale și tuse ușoară.

Opt dintre aceștia au fost transportați la UPU Petroșani pentru o reevaluare pediatrică. Vârsta elevilor este cuprinsă între 7 si 15 ani.



Organele abilitate au preluat cercetările pentru a stabili detaliile producerii evenimentului, transmite ISU Hunedoara.