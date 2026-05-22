Un elev ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen pe holul unei școli din Petroșani. Peste 70 de persoane au fost evacuate, 8 elevi au ajuns la spital
Data publicării: 22 Mai 2026

Un elev ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen pe holul unei școli din Petroșani. Peste 70 de persoane au fost evacuate, 8 elevi au ajuns la spital
Autor: Andrei Itu

Atac armat într-o școală din Brazilia. Mai multe victime după ce un adolescent de 13 ani a deschis focul FOTO: Unsplash
Zeci de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, vineri, după ce într-o şcoală din Petroşani, judeţul Hunedoara, un elev ar fi pulverizat gaz iritant-lacrimogen. Opt minori au ajuns la spital.

Echipaje de pompieri ale Detașamentului Petroșani au intervenit pentru a gestiona o situație de urgență generată de pulverizarea unui gaz iritant dintr-un spray, la Școala Generală nr. 2 din municipiu, cartierul Colonie.


Pompierii au acționat cu 3 ambulanțe SMURD, o autospecială de intervenție și cu o Autospecială pentru  Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM), iar la locul evenimentului au fost direcționate și 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.


La sosirea salvatorilor s-a constatat că 20 de persoane, elevi și adulți, s-au autoevacuat. Alte 57 de persoane au fost evacuate cu ajutorul echipajelor.

10 elevi au avut nevoie de intervenția medicilor, 8 dintre ei au ajuns la spital


10 elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale, la fața locului, prezentând iritații nazale și tuse ușoară. 
Opt dintre aceștia au fost transportați la UPU Petroșani pentru o reevaluare pediatrică. Vârsta elevilor este cuprinsă între 7 si 15 ani.


Organele abilitate au preluat cercetările pentru a stabili detaliile producerii evenimentului, transmite ISU Hunedoara.

spray lacrimogen
petrosani
elevi
