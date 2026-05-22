€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Economie De ce au dispărut studenții greci din universitățile din România. Nicolae Istudor (ASE): Înainte de 1989 erau foarte mulți
Data publicării: 22 Mai 2026

EXCLUSIV De ce au dispărut studenții greci din universitățile din România. Nicolae Istudor (ASE): Înainte de 1989 erau foarte mulți
Autor: Andrei Itu

imagine cu studenti Foto cu carcater ilustrativ: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Rectorul ASE Nicolae Istudor a subliniat, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac, la interviurile DC News, importanța acordării unor burse pentru studenți din state de interes strategic, măsură care ar trebui să devină o prioritate pentru viitorul ministru al Educației.

Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), a vorbit la interviurile DC News, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac și despre rolul important pe care studenții străini îl aveau înainte de 1989 pentru România, care ulterior contribuiau la dezvoltarea relațiilor economice și diplomatice cu țara noastră. Rectorul ASE Nicolae Istudor a amintit că în trecut existau mulți studenți din Grecia și Turcia, însă numărul lor a scăzut între timp.

În acest sens, acordarea unor burse pentru studenți străini din state de interes strategic ar trebui să fie o prioritate pentru noul ministru al Educației.

Studenții străini pregătiți în România au deschis relații economice și politice pentru țara noastră

„Pentru că aveți multă experiență, domnule rector, știți bine ce beneficii a avut România, înainte de 1989, prin faptul că primea foarte mulți studenți străini și statele de unde veneau au avut beneficii, pentru că învățământul era de înaltă calitate în țara noastră. Și România avea deschidere pentru afaceri, relații economice, politice. Omul nu uită, ajunge ministru în țara lui, dar nu uită tinerețea, că a stat 5-6 ani la București, a invățat, știe perfect limba română", a evidențiat Bogdan Chirieac.

„Da, eu am locuit în complexul Agronomia, la cămine și era destinat străinilor. La acea vreme erau foarte mulți greci, turci, din păcate, pe care nu prea îi mai avem acum, dar celelalte zone pe care le aveam înainte de 1989 de unde veneau copiii să se pregătească, revin în România", a spus rectorul ASE.

„Și Grecia, Turcia?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu știu de ce. Noi, cel puțin, Academia de Studii Economice nu mai avem. Eu știu, când eram student și o parte din viața studențească am petrecut-o înainte de 1989, erau foarte mulți greci. Probabil că, între timp, ei și-au dezvoltat sisetmul de învățământ superior și nu mai vin la noi", a declarat rectorul ASE Nicolae Istudor.

Propunere pentru un sistem de burse oferit de statul român și pentru studenți din Grecia, Turcia

„Poate că un sistem de burse oferit de statul român unor țări, la care avem interese și cred că avem mari interese, și în Grecia, și în Turcia, ar ajuta foarte mult. Este vorba despre oameni care apoi devin înalt funcționari ai statului, fac afaceri în domeniul economic și contează să vorbești limba română, să îți aduci aminte de tinerețea petrecută aici, ai o deschidere din capul locului. Sigur că faci afaceri cu America,  Franța, Germania, dar lași un loc și pentru România, ai o ușă deschisă. Puteți propune viitorului ministru al Educației, cine o fi în curând, poate acordarea, în această toamnă, a unui program de burse? Pentru că nu sunt sume foarte mari", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Ar putea să fie și parteneriate inter-ministeriale, deoarece cu anumite state există. Este o chestiune pe care orice guvern o fixează ca prioritate, dacă doresc asta", a spus Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în exclusivitate pentru DCNews.

Vezi interviul  complet aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicolae istudor
ase
greci
turci
studenti
grecia
universitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Publicat acum 29 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 31 minute
Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Publicat acum 39 minute
Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Elena Dumitrescu-Nentwig, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 40 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close