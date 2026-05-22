Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), a vorbit la interviurile DC News, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac și despre rolul important pe care studenții străini îl aveau înainte de 1989 pentru România, care ulterior contribuiau la dezvoltarea relațiilor economice și diplomatice cu țara noastră. Rectorul ASE Nicolae Istudor a amintit că în trecut existau mulți studenți din Grecia și Turcia, însă numărul lor a scăzut între timp.

În acest sens, acordarea unor burse pentru studenți străini din state de interes strategic ar trebui să fie o prioritate pentru noul ministru al Educației.

Studenții străini pregătiți în România au deschis relații economice și politice pentru țara noastră

„Pentru că aveți multă experiență, domnule rector, știți bine ce beneficii a avut România, înainte de 1989, prin faptul că primea foarte mulți studenți străini și statele de unde veneau au avut beneficii, pentru că învățământul era de înaltă calitate în țara noastră. Și România avea deschidere pentru afaceri, relații economice, politice. Omul nu uită, ajunge ministru în țara lui, dar nu uită tinerețea, că a stat 5-6 ani la București, a invățat, știe perfect limba română", a evidențiat Bogdan Chirieac.

„Da, eu am locuit în complexul Agronomia, la cămine și era destinat străinilor. La acea vreme erau foarte mulți greci, turci, din păcate, pe care nu prea îi mai avem acum, dar celelalte zone pe care le aveam înainte de 1989 de unde veneau copiii să se pregătească, revin în România", a spus rectorul ASE.

„Și Grecia, Turcia?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu știu de ce. Noi, cel puțin, Academia de Studii Economice nu mai avem. Eu știu, când eram student și o parte din viața studențească am petrecut-o înainte de 1989, erau foarte mulți greci. Probabil că, între timp, ei și-au dezvoltat sisetmul de învățământ superior și nu mai vin la noi", a declarat rectorul ASE Nicolae Istudor.

Propunere pentru un sistem de burse oferit de statul român și pentru studenți din Grecia, Turcia

„Poate că un sistem de burse oferit de statul român unor țări, la care avem interese și cred că avem mari interese, și în Grecia, și în Turcia, ar ajuta foarte mult. Este vorba despre oameni care apoi devin înalt funcționari ai statului, fac afaceri în domeniul economic și contează să vorbești limba română, să îți aduci aminte de tinerețea petrecută aici, ai o deschidere din capul locului. Sigur că faci afaceri cu America, Franța, Germania, dar lași un loc și pentru România, ai o ușă deschisă. Puteți propune viitorului ministru al Educației, cine o fi în curând, poate acordarea, în această toamnă, a unui program de burse? Pentru că nu sunt sume foarte mari", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Ar putea să fie și parteneriate inter-ministeriale, deoarece cu anumite state există. Este o chestiune pe care orice guvern o fixează ca prioritate, dacă doresc asta", a spus Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în exclusivitate pentru DCNews.

