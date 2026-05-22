Președintele BNS, Dumitru Costin, s-a arătat contrariat de structura bugetului de stat, explicând că România a alocat extrem de puțini bani pentru investiții.

Dintr-un total de 87,4 miliarde de lei în acest domeniu, țara noastră va cheltui peste 80 de miliarde în materie de apărare, potrivit acestuia. În urma acestei distribuiri a banilor, însă, rămâne o sumă foarte redusă pentru investiții în alte sectoare ale economiei, avertizează Dumitru Costin, în exclusivitate pentru DCNews.

Dumitru Costin (BNS): Din 87,4 miliarde de lei, peste 80 merg în apărare

„În urmă cu două luni, s-a aprobat Legea bugetului de stat. Mi-am permis, la un moment dat, să întreb pe unii lideri politici: 'Voi știți ce ați votat odată cu legea bugetului de stat?' Orice buget de stat are, printre altele, și un capitol major intitulat Cheltuieli de capital, adică banii de investiții în economia României.

Ne-am uitat cu atenție pe cheltuielile de capital. Știți câți bani sunt, în total, pe bugetul acesta aprobat de Parlament? 87,4 de miliarde de lei. Știți câți bani pentru apărare sunt din cheltuielile de capital? 80,9 de miliarde. Asta înseamnă că România nu investește aproape nimic. Tot e în apărare. E în legea bugetului!”, a declarat Dumitru Costin, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews.

Amintim că Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial la finalul lunii martie.

Citește și: EXCLUSIV România ar fi încălcat reguli UE în programul SAFE. Dumitru Costin (BNS), dezvăluiri din „analiza” la care a avut acces: Trei riscuri majore