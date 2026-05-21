Anunțul zilei de la Guvern despre programul Rabla 2026. Vezi de unde vei putea să-ți iei mașină

Printre acestea se numără un nou program Rabla pentru persoane fizice, investiții în apă-canal, baterii pentru stocarea energiei, împăduriri și iluminat public.

AFM pregătește lansarea unei noi ediții a programului Rabla pentru persoane fizice, cu un buget de 300 de milioane de lei, mai mare cu 100 de milioane față de anul trecut. Potrivit ministrei, autoritățile analizează posibilitatea ca programul să fie destinat mașinilor produse în Uniunea Europeană sau în state care au acorduri strategice cu UE.

„Ne bucurăm că astăzi avem în sfârșit bugetul AFM aprobat, ceea ce înseamnă că automat plățile pentru proiectele care au fost mutate și salvate de pe PNRR pe AFM vor putea să aibă în sfârșit și plățile făcute, vorbim de proiecte precum insule ecologice, centre de aport voluntar mici, mari și gunoi de grajd, proiectele pe apă-canal, toate aceste proiecte care aveau șantiere deschise, care au continuat să aibă lucrările făcute, dar care nu au putut să aibă plățile realizate pentru că nu era încă aprobat bugetul, în sfârșit vor primi această gură de aer și vom putea să avem inclusiv aceste sute de proiecte, pentru că vorbim de sute, peste 500 de proiecte care se află în această situație și care vor avea în sfârșit resursele necesare să poată să fie și finalizate, sperăm noi chiar anul acesta o parte semnificativă dintre ele”, a zis Diana Buzoianu.

AFM lansează proiecte noi

„În ceea ce privește proiectele noi, pentru că în fiecare an AFM lansează, practic, proiectele, noi call-uri pentru proiecte, pe de o parte proiecte care au mai existat în trecut sau pe de altă parte proiecte, sesiuni complet noi, diferite față de ceea ce s-a lansat până acum. Avem în felul următor, anul acesta va fi lansat un proiect nou pentru apă-canal de 1.5 miliarde de lei, vorbim de un proiect care va ajuta ca România să nu mai fie în pericol de procedură de infringement, deja avem începută procedura de infringement la nivel european, sunt banii necesari și pentru a aduce servicii de calitate minimale, esențiale, pentru milioane de români care astăzi nu au astfel de servicii, vorbim de proiecte care dacă nu vor fi realizate, repet, România riscă inclusiv sancțiuni, amenzi, poate chiar de sute de milioane de lei anual”, a mai zis Diana Buzoianu.

„Vom lansa un nou call, un nou program "Rabla auto" pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei, este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut, un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut ca valoarea voucherelor și un buget care, sperăm noi, să fie folosit mai ales pe criteriul european, deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenței, am primit un răspuns că, de principiu, perspectiva ca un program de Rabla, tip Rabla, să poată să fie limitat la state care au convenții cu Uniunea Europeană și statele din Uniunea Europeană. Este un proiect care poate să îndeplinească condițiile, de asemenea așteptăm, o să trimitem o întrebare pentru a clarifica ultimele detalii și către Ministerul Economiei, tocmai în vederea lansării de urgență a ordinului care privește ghidul programului Rabla, ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență după aprobarea acestui buget. Sperăm ca zilele următoare deja să putem să punem ghidul în transparență.

Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au niște convenții strategice cu Europa, dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european”, a mai zis ministra interimară a Mediului.

Un proiect nou de baterii, care va fi de 400 de milioane de lei

„Avem, de asemenea, și un proiect nou de baterii, care va fi de 400 de milioane de lei. Proiectul de baterii este un proiect strategic pe care ni-l dorim să aducă, să scadă din presiunea care se pune astăzi pe sistemul național energetic. Știm deja, avem foarte mulți prosumatori care au intrat în sistem, lucru care ne bucură, lucru de care suntem foarte mândri.

În același timp, este nevoie și de finanțarea zonei acesteia de stocare, astfel încât la orele de vârf să putem să folosim parte din energia care este produsă de acești prosumatori, exact în momentul în care importăm, să putem, de fapt, să nu mai importăm, să folosim pentru o parte din energia care, să zicem, astăzi este importată, să folosim energia stocată din bateriile care vor proveni din acest program.

Vom lansa anul acesta și un program de împăduriri, așa cum am spus și anul anterior, este unul dintre proiectele pe care vrem să le continuăm și anul acesta. 250 de milioane de lei vor fi alocate pentru împăduriri.

Vrem să ne apropiem, dacă vreți, de modelul Republicii Moldova pe programul de împăduriri, să facem mult mai multe parteneriate cu primăriile, cu UAT-urile, un proiect care a reușit să livreze rezultate mult mai rapid. Ne-am uitat la frații noștri de peste Prut, am văzut că putem să preluăm și niște bune practici și vrem să vedem exact dacă în perioada imediat următoare putem lansa și un program similar pentru România. Vom avea, de asemenea, și un program nou de iluminat public, de 700 de milioane de lei, asta se adaugă, programul de apă - canal, programul de Rabla, programul de iluminat, toate aceste programe noi de care vorbim, sume noi care se adaugă la buget, sunt sume suplimentare față de edițiile anterioare care și ele vor avea banii necesari să fie finanțate și să fie finalizate.

Deci, avem în continuare bani alocați și pentru edițiile anterioare din programul de iluminat, bani prevăzuți și pentru un sistem de apă - canal, proiectele care erau deja prevăzute, dar acum vorbim despre proiecte noi, call-uri noi, programe noi, suplimentar față de ceea ce există deja și proiecte care deja au primit banii și sunt prevăzuți și în buget. Mai avem o premieră, din ultimii ani de zile am prevăzut și o cofinanțare pentru programe live de 10 milioane de lei. Asta înseamnă proiecte care sunt țintite pe zona de biodiversitate, 10 milioane de lei, să vedem exact ce proiecte-pilot pot fi realizate și apoi să vedem ce putem să scalăm dintre proiectele care vor fi selectate. Mai departe, pot să intru, dacă vreți, în toate proiectele care există deja și care au deja prevăzute, call-urile făcute și care au prevăzuți banii necesari pentru ele, dar cred că, mai degrabă, aș răspunde la întrebări punctual, dacă aveți, pe oricare dintre proiecte”, a mai zis Diana Buzoianu.

Când ar putea începe înscrierile pentru Rabla



„Noi avem un termen de 10 zile de când punem ordinul, minim 10 zile de când punem ordinul în dezbatere. Așteptăm și un răspuns, o să trimitem astăzi o întrebare și am primit răspunsul de la Consiliul Concurenței, o să trimitem astăzi o întrebare și către MEDAT. După ce primim aceste răspunsuri, și noi sperăm să fie vorba de câteva zile în care să primim răspunsul, vom putea să punem în transparență ordinul, ordinul va sta în transparență 10 zile și apoi se intră pe exact calendarul care a fost aplicat la Rabla și în anii anteriori, înscrierea pentru toată lumea, absolut toate verificările. Deci tot calendarul care a fost făcut și anul trecut, și acum doi ani, este același calendar cunoscut de toată lumea”, a zis Diana Buzoianu.

Întrebată „Referitor la acea directivă a Uniunii Europene și modificările care ar putea să aibă loc, ca să înțeleagă românii foarte clar, ar putea să cumpere cu aceste vouchere doar mașini fabricate în Uniunea Europeană sau Maroc, Turcia, Marea Britanie?”, ministra a zis:



„Propunerea pe care noi o vom avea va fi, practic, și pe care o propunem către ministere să vedem dacă este o propunere cu care celelalte ministere sunt de acord, este să avem mașini fabricate sau asamblate în Europa sau în statele care au convenții pe zona de Marea Mediterană. Deci, practic, ați menționat mai devreme, sigur, și UK, că UK are alte prevederi, alte tratate semnate la nivel de UE. Dar, practic, avem toate țările pe care le-ați menționat dumneavoastră, plus încă câteva țări care nu au fost menționate”.



Alte modificări vor fi la acest program? Va exista aceeași aplicație?



„Nu va exista nicio altă modificare, valoarea voucherelor vor fi identice, condițiile de aplicare vor fi identice. Ne gândim să vedem dacă vom pune, cel mai probabil, vom pune o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, pentru că anul trecut nu au fost și au reușit să se încadreze la 30% din buget, ne bucurăm pentru asta, dar scopul principal și orientarea proiectului trebuie să meargă către mașini. Deci probabil o să avem o limitare de un procent, probabil 10% din buget, care se va putea duce și către motociclete și către mopede”, a mai zis ea.

