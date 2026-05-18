Producătorul OMV Petrom a început procesul de vânzare a unor cantități mari de gaze ce ar urma să fie extrase din Marea Neagră, începând din 2027, din zăcământul Neptun Deep. Însă România pare că are o problemă, în contextul guvernului interimar, cu atribuții limitate.

Ungaria interesată să cumpere gaz din Marea Neagră

OMV Petrom vrea să încheie un contract pe termen lung pentru vânzarea unor cantități mari de gaze din Marea Neagră. Compania ungară de stat MVM este interesată de achiziție. Însă legea oferă statului român drept de preempțiune, respectiv prioritate la cumpărare.

În situația în care România nu își exercită acest drept într-un termen stabilit, OMV Petrom poate încheia acordul cu MVM și gazele putând fi exportate. Problema este că Guvernul interimar nu are atribuțiile legale necesare pentru a activa acest drept, ceea ce blochează decizia până la formarea unui guvern cu puteri depline.



Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), atrage atenția, într-un interviu pentru DC News, care este problema și mai gravă, care nu se spune cu subiect și predicat, dincolo de situația politică actuală în care dreptul de preemțiune nu poate fi exercitat de un guvern interimar.



Care este, de fapt, scopul prevederii legale de preemțiune a statului

”Este o prevedere, în momentul de față, în legea privind exploatarea gazelor off-shore, ca la momentul în care oricare dintre companii găsește gaze naturale să existe posibilitatea de preemțiune a statului, printr-o instituție desemnată, de a achiziționa aceste gaze naturale, la un preț, care trebuie să fie similar cu ofertele din piață din acel moment.

Situația care există acum este una delicată, din perspectiva momentului. Însă, în același timp, cred că trebuie să fim realiști. Se pune problema, totuși, dacă România are unde să consume acest gaz, nu îl cumperi ca să îl revinzi tu. Scopul acelei prevederi legale ținea de faptul că ar urma să fie avantajate România și anumite firme din România pentru a consuma acele gaze naturale”, a spus Dumitru Chisăliță.

România pierde mult pentru că nu are diplomație energetică

”În același timp, mai îngrijorător, din punctul meu de vedere, este că deși România, fiind curtată puternic de toate statele, abordarea pe care o avem, dintr-o perspectivă națională, nu pur comercială, este inexistentă. Practic, în loc să profităm de această situație avantajoasă pe care o avem și să devenim un jucător și pol important în Europa prin dezvoltarea unor tratate geopolitice, prin care să punctăm puținele atuuri pe care le avem, stăm și lăsăm totul într-o zonă comercială. Din punctul meu de vedere, este o mare pierdere pentru România, deoarece noi am putea puncta, să câștigăm o poziție importantă la masa Europei, printr-o abordare de diplomație energetică a acestei probleme a valorificării gazelor din Marea Neagră.

În mod uzual, dacă ne uităm cum lucrează alte țări, întotdeauna înaintea unei vânzări propriu-zise există tratate comerciale, la nivel internațional, care vin la pachet și cu o serie de avantaje geopolitice. În primul rând, noi aici suntem pierzători și nu neapărat că, în momentul de față, guvernul nu are această preemțiune, prin perspectiva situației că este interimar. În mod realistic, nu știu ce s-ar face cu aceste gaze naturale în România”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Situația care ar conveni cel mai mult Guvernului

DC News: Există varianta de a cumpăra gazul pentru rezerve?

”Nu poți să cumperi gazul pentru rezerve, ci ca să circule. Poți să îl cumperi pentru consumator, că o parte din acel consum îl stochezi pentru iarnă este altceva, dar nu poți să spui că vei cumpăra acest gaz și îl scoți peste 3, 5, 10 ani. Prin urmare, din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt atât de grave cum par. În același timp, situația pe care a ales-o acum OMV Petrom cred că este una care cel mai mult convine Guvernului României. Toate realitățile pe care vi le-am afirmat nu sunt spuse cu subiect și predicat, ci pot să fie pitite în spatele unei situații administrative, de genul: Uite, noi am fi vrut să cumpărăm, dar nu am putut pentru că era într-o perioadă administrativă. Or, din punctul meu de vedere, nu văd ce ar face statul cu aceste gaze, nu există un consum real astăzi, dincolo cel pentru care se încheie deja contracte în mod uzual între companiile din străinătate și din România”, a mai spus Dumitru Chisăliță, pentru DC News.

Ce scrie în Art. 21, alin. (4) din Legea 256/2018 din Legea off-shore

Art. 21, alin. (4) din Legea 256/2018 prevede următoarele: „Cantitățile comercializate prin contractele menționate la alin. (3) vor fi oferite în prealabil spre vânzare, cu prioritate, statului român, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare A.N.R.S.P.S. A.N.R.S.P.S. va accepta sau refuza oferta în termen de 7 zile de la recepția acestei oferte, absența unui răspuns echivalând cu un refuz al ofertei.

În caz de refuz, titularii acordurilor au dreptul să continue cu vânzarea acestor cantități către terți. În situația în care cantitățile oferite prioritar către A.N.R.S.P.S. sunt comercializate către terți, prețul de vânzare al gazelor naturale nu va fi mai mic decât prețul oferit către A.N.R.S.P.S.”.