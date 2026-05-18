Betano, Suporter Oficial al Turneului FIFA World Cup 2026™ pentru Europa și America de Sud

Subcategorii în Economie

DCNews Economie
Data publicării: 18 Mai 2026

Autor: Editor Team

Betano a fost desemnat suporter oficial al turneului FIFA World Cup 2026.

  • Continuând parcursul început alături de FIFA World Cup Qatar 2022™ și FIFA Club World Cup 2025™, Betano revine pe scena internațională în calitate de Suporter al Turneului FIFA World Cup 2026™
  • Betano va oferi fanilor oportunitatea unică și exclusivă de a trăi experiența turneului fanion al FIFA și de a se bucura responsabil de meciurile competiției
  • Spectacolul fotbalistic global începe în mai puțin de o lună, la Mexico City

Betano a fost desemnat Suporter Oficial al Turneului FIFA World Cup 2026™ pentru Europa și America de Sud, în urma noului parteneriat dintre FIFA și brandul Kaizen Gaming. Competiția emblematică a fotbalului mondial, care se va desfășura în Canada, Mexic și Statele Unite în perioada joi, 11 iunie – duminică, 19 iulie, promite să fie cea mai mare ediție FIFA World Cup™ din istorie, întrucât, pentru prima dată, va reuni 48 de echipe naționale care vor lupta pentru trofeul suprem.

Este a treia oară când Betano și FIFA își unesc forțele. În urmă cu patru ani, Betano a devenit primul operator de pariuri sportive care a încheiat vreodată un parteneriat cu FIFA, în calitate de Suporter  Regional Oficial al FIFA World Cup Qatar 2022™ pentru Europa. Anul trecut, Betano a fost anunțat drept Partener Oficial al FIFA Club World Cup 2025™. 

„Ne bucurăm să avem Betano alături de noi, printre Susținătorii Turneului FIFA World Cup 2026™”, a declarat Chief Business Officer-ul FIFA, Romy Gai. 

“De când am devenit parteneri pentru prima dată, acum patru ani, am văzut un angajament real față de integritatea sportivă, de capacitatea de a aduce fanii mai aproape de jocul nostru și de identificarea unor noi modalități captivante de a le oferi divertisment. Împărtășim aceleași obiective și ne bucurăm să avem alături o companie de referință în timp ce ne pregătim să reunim din nou lumea prin fotbal, în America de Nord și dincolo de ea”, a declarat acesta. 

„Parteneriatul cu FIFA pentru a treia oară reprezintă un moment de mândrie pentru întreaga echipă Kaizen Gaming și reflectă clar evoluția noastră globală”, a adăugat George Daskalakis, cofondator și CEO al Kaizen Gaming 

„FIFA World Cup 2026™ reprezintă punctul suprem de întâlnire dintre sport și divertisment, ajungând la miliarde de oameni. Pentru noi, este scena ideală pentru a consolida poziționarea Betano drept cel mai de încredere brand global de pariuri sportive online responsabile. Prioritatea noastră este acum să oferim fanilor o experiență captivantă, inovatoare și sigură pe durata întregului turneu.”

Deținut de Kaizen Gaming, desemnată atât în 2024, cât și în 2025 drept Operatorul Anului în cadrul EGR Operator Awards și Operatorul Anului Large în cadrul SBC Awards, Betano va oferi fanilor oportunitatea unică și exclusivă de a trăi emoția FIFA World Cup™ și de a se bucura responsabil de meciurile turneului. Fanii vor avea acces la o gamă variată de instrumente pentru joc responsabil, care le vor permite să își stabilească limite financiare, să își gestioneze timpul și să beneficieze de asistență specializată disponibilă 24/7. Betano organizează, de asemenea, o serie de activări dedicate fanilor, atât fizice, cât și digitale, în Europa și America de Sud, pentru a marca FIFA World Cup 2026™.

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Cu accent pe Tehnologie și Oameni, își propune să dezvolte continuu experiența de joc online oferită milioanelor de clienți din întreaga lume și să ofere fanilor sportului divertisment într-un mod plăcut și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri online Betano, cu o prezență consolidată pe numeroase piețe din Europa, America și Africa. Compania are peste 3.000 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming a fost recunoscută ca un jucător de top pe piața globală de pariuri sportive și jocuri online, primind mai multe premii de industrie, inclusiv „Operator of the Year” în cadrul EGR Operator Awards și SBC Awards 2025.

Pentru mai multe informații, vizitați Kaizen Gaming și Betano.

