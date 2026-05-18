Directorul general al Teleradio-Moldova demisionează din funcție, după ce România a primit doar 3 puncte în finala Eurovision 2026
Data publicării: 18 Mai 2026

Directorul general al Teleradio-Moldova demisionează din funcție, după ce România a primit doar 3 puncte în finala Eurovision 2026
Autor: Doinița Manic

imagine cu Vlad Țurcanu, director TRM Foto: Facebook Vlad Țurcanu
Vlad Țurcanu, directorul general al companiei Teleradio-Moldova demisionează din funcție, după ce România a primit doar 3 puncte din partea Moldovei, în finala Eurovision 2026.

Vlad Ţurcanu a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că demisionează din funcţia de director general al companiei Teleradio-Moldova (TRM). Decizia sa vine în contextul scandalului izbucnit în urma finalei concursului Eurovision 2026, când juriul Republicii Moldova a oferit doar trei puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu.

De altfel, reamintim că DC NEWS a discutat ieri cu Vlad Țurcan. Directorul general al companiei Teleradio-Moldova (TRM) ne mărturisise că el a votat pentru Alexandra Căpitănescu, și că din punctul lui personal de vedere, reprezentanta României ar fi trebuit să câștige Eurovision 2026. Vezi interviul AICI.

Vlad Țurcanu: Votul exprimat este responsabilitatea noastră şi, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituţiei

"Vă anunţ despre decizia mea de a demisiona din funcţia de director general al companiei Teleradio-Moldova. Voi transmite o cerere în acest sens, aşa cum prevede legea, consiliului de supraveghere de al TRM. Chiar dacă ne-am disociat de la deciziile juriului desemnat să noteze prestaţiile artistice de la finala Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră şi, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituţiei" a declarat Ţurcanu, care susţine că a aflat despre rezultatele votului juriului în după-amiaza zilei de sâmbătă, înainte de a fi anunţate în cadrul concursului.

"Prin demisia mea, vreau să transmit un mesaj clar: Relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, rămân nealterate"

Vlad Țurcanu a precizat că a evitat să dea indicaţii membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieşit din comun, grav, a fost că juriul nu a ţinut cont de sensibilităţile care există între Republica Moldova şi ţările vecine, România şi Ucraina.

"Prin demisia mea, vreau să transmit un mesaj clar, şi anume că relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate. Atitudinea noastră faţă de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. În plus, nu îmi doresc ca activitatea TRM să fie afectată de reacţiile vehemente, deşi, uneori, îndreptăţite ale publicului pe această temă" a notat Ţurcanu, transmite Agerpres.

Reamintim că în spaţiul online au apărut revolte după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei "Choke me", interpretată de Alexandra Căpitănescu din România, la finala Eurovision 2026. Reacţiile dure au venit de la internauţi, jurnalişti, lideri de opinie, politicieni şi chiar demnitari de stat.

