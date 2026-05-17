DCNews Stiri Cântăreața celebră care i-a dat lui Gigi Becali banii de dedicații înapoi: "Îi dădusem 20 000 de dolari și lanțul de la gât" 
Data publicării: 17 Mai 2026

Cântăreața celebră care i-a dat lui Gigi Becali banii de dedicații înapoi: "Îi dădusem 20 000 de dolari și lanțul de la gât" 
Autor: Bogdan Bolojan

Gigi Becali - Foto - Agerpres
Gigi Becali a povestit o întâmplare din anii '90: a spus că Laura Stoica i-ar fi dat banii înapoi deși i-a aruncat o sumă de 20 000 de dolari ca dedicații într-un local cunoscut din București.

„Asta era melodia care îmi plăcea cel mai mult dintre toate melodiile românești pe care o cânta fata aia… era melodia asta cântată de  Laura Stoica, "Un actor grăbit". Pe ea n-am cunoscut-o bine. Să vă povestesc ceva, deși nu e bine că mă laud și îmi iau păcatele.

Când a cântat odată la Spaniolul, la restaurant, și eu eram acolo, aveam o pungă de bani, că făcusem nu știu ce afacere și luasem bani… Și eu am aruncat cu banii spre ea. După aia am scos cravata de la gât și am aruncat-o pe scenă, apoi am dat și haina jos și am aruncat-o și pe aia. Pe urmă am scos și lanțul de aur de la gât și l-am aruncat pe scenă.

Ea, săraca, Dumnezeu s-o ierte, m-a chemat după aceea în birou. Era cu șeful de local acolo.

'Domnul Gigi, veniți puțin'. M-am dus în birou și mi-a zis: 'În primul rând, luați-vă înapoi cravata și haina'. Îți dai seama… eu le aruncasem pe toate de pe mine. Mi-a dat și lanțul și mi-a zis: 'Nu pot să accept, sunt foarte mulți bani'.

Între timp îmi revenisem și eu. Adică înnebunisem atunci, pe moment cu melodia aia, dar mi-am revenit apoi. Și am luat lanțul înapoi. Deci îi dadusem vreo 20.000 de dolari și ea m-a chemat să-mi dea banii înapoi. Mie îmi era cam rușine să iau banii înapoi, dar ușor-ușor m-am apropiat să-i iau. A trebuit să-i mai las și ei totuși ceva, nu mai știu exact, cred că vreo 1.000 sau 2.000 de dolari i-am lăsat, dar prima oară îi dădusem mult mai mult, vreo 20 000 de dolari. Și erau bani mulți la vremea aia. I-am lăsat ei 1000-2000 ăștia și am plecat.

Dar știi cum e… eram tânăr, necăsătorit. Melodia asta îmi plăcea mie foarte mult. Era o melodie de tinerețe. Frumoasă rău o cânta ea. Parcă vorbea despre mine atunci, despre un om grăbit, mereu pe fugă. Așa eram eu, nebun, tot timpul în fugă. Dar era frumoasă melodia… frumoasă rău.

Acum au trecut toate. Toate sunt trecătoare, înțelegi?” a spus Gigi Becali într-o emisiune de la Fanatik. 

Cine a fost Laura Stoica 

Laura Stoica a fost una dintre cele mai puternice și iubite voci ale rockului românesc din anii ’90 și începutul anilor 2000. Cu o prezență scenică explozivă și o sensibilitate aparte, artista a devenit celebră prin piese precum „Un actor grăbit”, „Focul”, „Nici o stea” sau „Doar tu”. Laura Stoica a reușit să aducă rockul mai aproape de publicul larg, într-o perioadă în care muzica pop domina piața din România. A fost apreciată atât pentru vocea sa inconfundabilă, cât și pentru sinceritatea și energia pe care le transmitea pe scenă. De-a lungul carierei, a câștigat numeroase premii și a rămas una dintre figurile emblematice ale muzicii românești.

Artista a murit tragic pe 9 martie 2006, la doar 39 de ani, într-un grav accident rutier produs pe DN2, în apropiere de localitatea Sinești, județul Ialomița. În mașină se afla și logodnicul său, bateristul Cristian Mărgescu, care și-a pierdut de asemenea viața. Laura Stoica era însărcinată în acel moment. Accidentul a șocat profund lumea artistică și publicul din România, iar dispariția sa este considerată și astăzi una dintre cele mai mari pierderi din muzica românească.

