Bătrân de 91 de ani, reținut după ce a agresat sexual două minore

Poliția a rețint un bătrân de 91 de ani acuzat că a agresat sexual două fete minore. Faptele s-au petrecut în Sectorul 6 din București și au șocat mulți oameni.

Agresiuni în mijloace de transport și stații

Bărbatul, originar din Capitală, a intrat în atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal, conform unui comunicat al Poliției București.

Bătrânul de 91 de ani este acuzat de două infracțiuni de agresiune sexuală asupra unor minore. Ancheta a arătat că prima faptă a avut loc într-un autobuz care circula prin Sectorul 6. Seniorul s-ar fi apropiat de o fată de 15 ani și ar fi atins-o în zonele intime, împotriva voinței ei. Fata nu a putut să se îndepărteze pentru că era blocată de el pe scaun.

Al doilea incident s-a întâmplat într-o stație de autobuz din aceeași zonă. De data asta, o adolescentă de 16 ani a fost victima. Bătrânul a atins-o în zone intime fără consimțământul ei, apoi a prins-o cu brațele și a tras-o spre el, notează România TV.

Reținere după percheziții

Oamenii legii au pus în aplicare un mandat de percheziție la domiciliul suspectului. L-au găsit acolo, l-au dus la audieri și l-au reținut pentru 24 de ore.

Cazul acesta readuce în discuție vulnerabilitatea minorilor în spațiile publice, dar și problema delicată a persoanelor în vârstă care comit astfel de fapte. Autoritățile continuă cercetările.

