DCNews Stiri Directorul FBI, acuzat că a participat la o sesiune de snorkeling într-un loc sacru din SUA, în timpul unei deplasări oficiale
Data publicării: 14 Mai 2026

Directorul FBI, acuzat că a participat la o sesiune de snorkeling într-un loc sacru din SUA, în timpul unei deplasări oficiale
Autor: Iulia Horovei

fbi-director-kash-patel_16786000 Directorul FBI, Kash Patel. Sursa foto: Agerpres
Kash Patel, directorul FBI, se află în centrul unei controverse în SUA, fiind acuzat că a participat la o sesiune de snorkeling într-un loc considerat sacru, în timpul unei deplasări oficiale.

Directorul FBI, Kash Patel, este criticat după ce s-a aflat că, în timpul unei vizite oficiale în Hawaii de anul trecut, a participat la o sesiune exclusivistă de snorkeling în jurul epavei USS Arizona de la Attack on Pearl Harbor - un loc considerat sacru în memoria victimelor atacului japonez din 1941.

FBI-ul prezentase public deplasarea lui Patel drept una strict profesională, menționând întâlniri cu autorități locale și vizita la biroul FBI din Honolulu. Totuși, documente obținute de Associated Press arată că directorul a luat parte și la un „VIP snorkel” organizat cu sprijin militar, activitate care nu a fost făcută publică.

Activitățile în zonă, interzise

În mod normal, snorkelingul și scufundările sunt interzise în jurul USS Arizona, unde se află rămășițele a peste 900 de marinari și pușcași marini americani. Doar în cazuri speciale, anumitor oficiali de rang înalt li s-a permis accesul în zonă, de regulă pentru motive legate de administrarea memorialului.

Criticii spun că excursia lui Patel arată o lipsă de sensibilitate față de importanța istorică a locului și se înscrie într-un model mai larg de folosire discutabilă a resurselor și deplasărilor oficiale. Stacey Young, fondatoarea unei organizații formate din foști procurori și agenți federali, a declarat că Patel pare „mai preocupat de distrageri nepotrivite decât de siguranța americanilor”.

Ce spun oficialii americani

Marina americană a confirmat că excursia a avut loc, precizând că participanții au fost instruiți să nu atingă epava și au primit explicații despre valoarea istorică și memorială a sitului. Oficialii au insistat că astfel de vizite pentru demnitari „nu sunt o anomalie”.

Unii veterani și membri ai familiilor victimelor consideră însă că snorkelingul într-un astfel de loc este nepotrivit. Veteranul Hack Albertson a comparat situația cu „organizarea unei petreceri într-o biserică”, spunând că memorialul trebuie tratat cu solemnitate.

Vizita lui Patel în Hawaii a avut loc în drumul de întoarcere din Australia și Noua Zeelandă, unde inaugurase primul birou permanent FBI din Noua Zeelandă. FBI-ul nu a explicat de ce directorul a rămas încă două zile în Hawaii și nici cine a organizat exact excursia specială.

