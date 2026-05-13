DCNews Stiri Acuzarea cere 7 ani de închisoare pentru Nicolas Sarkozy în scandalul finanțării ilegale a campaniei sale
Data publicării: 13 Mai 2026

Acuzarea cere 7 ani de închisoare pentru Nicolas Sarkozy în scandalul finanțării ilegale a campaniei sale
Autor: Tiberiu Vasile

Acuzarea cere 7 ani de închisoare pentru Nicolas Sarkozy în scandalul finanțării ilegale a campaniei sale | Sursa foto: Agerpres

Procurorii francezi au cerut în apel o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, acuzat că ar fi beneficiat de finanțare ilegală din partea regimului lui Muammar Gaddafi.

Acuzarea a cerut miercuri o pedeapsă de şapte ani pentru Nicolas Sarkozy la procesul în apel privind finanţarea libiană a campaniei sale pentru alegerile prezidenţiale din 2007, o afacere politico-financiară complexă care i-a adus deja fostului şef al statului o trecere prin închisoare, relatează AFP.

Decizia Curţii de Apel ar urma să fie dată pe 30 noiembrie.

În caz de condamnare, preşedintele francez va avea o ultimă cale de atac: un apel la Curtea de casaţie.

După trei zile de rechizitoriu, parchetul a cerut, ca şi în primă instanţă, o pedeapsă de 7 ani împotriva şefului statului din perioada 2007-2012, respectiv cu doi mai mulţi decât cea care a fost pronunţată în primă instanţă în septembrie.

Acuzarea le-a cerut judecătorilor să-l declare vinovat pe Sarkozy de toate faptele pentru care este inculpat

Ca şi la primul proces, acuzarea le-a cerut judecătorilor să-l declare pe Nicolas Sarkozy vinovat de toate faptele pentru care este inculpat, între care corupţie şi finanţarea ilegală a campaniei sale din 2007, infracţiuni pentru care nu a fost găsit vinovat în primă instanţă.

Fostul campion al dreptei franceze, acum în vârstă de 71 de ani şi care infirmă orice ilegalitate, a fost astfel condamnat la cinci ani de închisoare numai pentru "constituire de grup infracţional", tribunalul estimând că el i-a lăsat pe cei mai apropiaţi colaboratori să facă demersuri pe lângă regimul libian în vederea procurării fondurilor pentru campanie.

Însă procurorii susţin că Nicolas Sarkozy, care era pe atunci ministru de interne, a încheiat un "acord" cu dictatorul libian Muammar Gaddafi pentru a beneficia de finanţări oculte de la regimul libian în schimbul promisiunii de a examina situaţia juridică a unui colaborator apropiat.

După condamnarea sa în primă instanţă, Nicolas Sarkozy a devenit primul preşedinte încarcerat din istoria Franţei, petrecând 20 de zile în spatele gratiilor într-o închisoare pariziană până la eliberarea sa sub control judiciar în aşteptarea procesului în apel, conform Agerpres.

