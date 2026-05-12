Data publicării: 12 Mai 2026

Primul muzeu din Londra dedicat trupei The Beatles se va deschide în 2027
Autor: Dana Mihai

Primul muzeu din London dedicat trupei The Beatles va fi deschis în 2027 la celebra adresă 3 Savile Row, unde formația a înregistrat albumul „Let It Be” și a susținut ultimul concert.

În acel spaţiu expoziţional repartizat pe şapte niveluri, fanii vor putea avea acces la arhive inedite, expoziţii temporare şi un magazin.

Replica studioului „Let It Be” și celebrul acoperiș

Ei vor putea, de asemenea, să viziteze replica reconstituită a studioului în care grupul britanic a înregistrat albumul "Let It Be", lansat în 1970, precum şi acoperişul pe care John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr au susţinut ultimul lor concert cu public, pe 30 ianuarie 1969.

Vizitatorii vor putea astfel să "retrăiască" acel concert, popularizat recent de serialul documentar "The Beatles: Get Back" al regizorului Peter Jackson.

3 Savil Row, o stradă din Londra cunoscută pentru atelierele sale de croitorie, a fost sediul Apple Corps, compania trupei The Beatles care s-a aflat la originea proiectului unui muzeu la Londra.

"Turiştii vin în Anglia şi pot merge la Abbey Road, dar nu puteau să pătrundă în interior", a subliniat Paul McCartney pentru BBC, referindu-se la studioul devenit celebru în lumea întreagă datorită albumului "Abbey Road" din 1969, a cărui fotografie de pe copertă a intrat în posteritate.

"Aşadar, consider că este o idee formidabilă să deschidem acest muzeu", a adăugat muzicianul britanic.

„E ca şi cum m-aş întoarce acasă”

El s-a declarat "nerăbdător" să vadă proiectul finalizat. "A fost o experienţă incredibilă să mă întorc recent la 3 Savile Row şi să vizitez locul. Acele ziduri ascund atât de multe amintiri preţioase, ca să nu mai vorbesc de acoperiş", a adăugat starul de 83 de ani într-un comunicat emis de Apple Corps.

"E ca şi cum m-aş întoarce acasă", a spus la rândul său Ringo Starr, în vârstă de 85 de ani, celălalt membru al trupei The Beatles care este încă în viaţă.

Oraşul natal al trupei britanice, Liverpool, situat în nord-vestul Angliei, găzduieşte deja două muzee dedicate grupului The Beatles - Liverpool Beatles Museum şi The Beatles Story -, însă niciunul dintre ele nu este acreditat oficial de Apple Corps.

"Suntem încântaţi să aducem Apple Corps în leagănul său spiritual", a declarat CEO-ul companiei, Tom Greene, subliniind faptul că "fanii vor putea să exploreze, în sfârşit, interiorul acestui loc legendar, inclusiv acoperişul rămas intact din 1969". 

