Declaraţia a fost motiv de critică, din cauza faptului că, anterior, preşedintele menţionase de mai multe ori o orientare pro-europeană a coaliţiei de guvernare.

E.S. Ovidiu Dranga a explicat de ce criticile sunt forţate, dar şi de ce distincţia, de fapt, nu trebuie exagerată.

"Mie mi se pare că e o falsă problemă această diferenţă între pro-european şi pro-occidental. Europa şi SUA, am mai spus-o, aparţin aceluiaşi conglomerat geopolitic, Vestul global. Sau, dacă vreţi, familia euroatlantică. Dar, familia euroatlantică, cel puţin teoretic, nu ar prinde partenerii din Asia. De aceea, Vestul global e un termen mai bun.

România aparţine Vestului global, cu tot ce înseamnă asta, cu uriaşele avantaje care derivă din asta, dar şi cu răspunderi, resposnabilităţi concrete. Hai să nu ne ferim de subiecte delicate. Da, când România a hotărât să se alăture NATO şi UE a ştiut ce presupune asta din punct de vedere al responsabilităţilor şi al riscurilor. Pentru că a fi parte din cele mai de succes şi longevive organizaţii ale lumii înseamnă o răspundere uriaşă. Înseamnă angajamentul de a respecta, de a apăra nişte valori, dar şi capacitatea de a-ţi asuma nişte riscuri. De a fi gata să intervii atunci când e cazul pentru apărarea acelor valori şi pentru promovarea lor la nivel global. Cum a fost şi cazul în Afghanistan, unde România a pierdut oameni. Dar a făcut-o ştiind că acest lucru derivă din asumarea unei răspunderi. S-ar putea să se mai repete această nevoie", a declarat E.S. Ovidiu Dranga.

Ce a declarat Nicuşor Dan

De Ziua Europei, preşedintele Nicuşor Dan a făcut referire la un guvern pro-occidental, deşi anterior vorbise de o coaliţie pro-europeană.

"România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României, și, în sensul ăsta, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027", a transmis Nicuşor Dan.