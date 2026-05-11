Planul lui Bolojan de a face din PNL „o forță politică puternică": Mă voi duce în toate județele țării
Data publicării: 11 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, are un plan pentru a extinde PNL. Sursa foto: Agerpres

Premierul demis Ilie Bolojan a precizat, luni seară, că va merge în toate județele țării pentru a coopta adepți ai PNL și a extinde partidul, cu scopul de a „crea o forță politică mult mai puternică”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat, luni seară, un plan de a extinde Partidul Național Liberal, cu obiectivul ce a forma o „forță politică mult mai puternică”. Acesta a declarat că va merge în toate județele din țară și va „identifica oamenii buni” care doresc să intre în politică. 

Ilie Bolojan: „Identificăm oamenii buni din comunități care vor să se implice în politică, îi invităm în PNL”

„Trebuie să ne întoarcem cu fața către oameni, să-i ascultăm. În perioada următoare, mă voi duce în toate județele țării, să vorbesc cu oamenii, să văd ce probleme sunt, să le preluăm problemele, să-i ascultăm, în așa fel încât să identificăm oamenii buni din comunități care vor să se implice în politică, să-i invităm în PNL.

Și să ne folosim colegii care au experiență și care vor proba această atitudine normală și deschisă pentru proiectele de dezvoltare a partidului. Și să creăm, într-adevăr, o forță politică mult mai puternică, care, alături de alte partide - astăzi, de exemplu, avem o colaborare parlamentară bună cu USR - pentru că suntem în situația în care, chiar dacă suntem partide diferite, colaborăm din punct de vedere parlamentar împreună cu personalități din zona publică, din zona privată, care vor să vină în politică și să creăm un pol de modernizare important pentru România”, a declarat, luni seară, premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

