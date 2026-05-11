Ilie Bolojan, înapoi la Victoria? „Propaganda e turată la maximum”. Bogdan Chirieac, precizări despre mișcarea din PNL, care va cuprinde și USR

Negocierile formale privind formarea unui nou guvern întârzie să aibă loc din cauza agendei ocupate a președintelui Nicușor Dan, care pregătește summitul B9, crede analistul politic Bogdan Chirieac. În paralel, există anumite grupări care „turează la maximum” pentru readucerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, mai spune analistul politic.

„Nu s-a cristalizat o formulă în acest moment - acesta e motivul pentru care se amână negocierile formale. Propaganda nu glumește, e turată la maximum, pentru readucerea, sub orice formă, a lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria - că e vorba de guvern minoritar, că e altă formulă... Deși, în afară de guvernul minoritar, nu văd altceva. Știu că și ei vor să atragă parlamentarii independenți - majoritatea veniți din SOS și POT, care pot fi îndemnați să meargă în orice direcție. Un guvern PNL-USR-UDMR și independenții din Parlament”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la Realitatea Plus.

Ilie Bolojan, între susținători și contestatari

Ilie Bolojan devine „șeful mișcării progresiste” din țara noastră, a mai declarat analistul Bogdan Chirieac, care vorbește despre atmosfera din cadrul Partidului Național Liberal.

„Ideea e simplă în acest moment: domnul Bolojan se instalează cu autoritate drept șeful mișcării progresiste din România. Această mișcare progresistă va cuprinde, sigur, USR, dar, probabil, și câțiva parlamentari din PNL.

Aici rămâne de văzut. Ilie Bolojan vrea să-i dea afară pe opozanții săi din PNL, în timp ce în PNL există o mișcare care l-ar trimite la plimbare pe Ilie Bolojan. Deci nici acolo lucrurile nu sunt clare”, a mai spus Chirieac.

