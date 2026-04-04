DCNews Politica Strategia de criză a guvernului, un plan doar pe hârtie. Chirieac: Suntem în voia soartei
Data actualizării: 21:42 05 Apr 2026 | Data publicării: 15:58 04 Apr 2026

Strategia de criză a guvernului, un plan doar pe hârtie. Chirieac: Suntem în voia soartei
Autor: Andrei Itu

guvernul-romaniei--- Guvernul României. Foto: gov.ro

Guvernul a anunțat că România își consolidează capacitatea de reacție la situații extreme printr-o strategie națională. Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat care este, de fapt, capacitatea reală administrativă a României.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, într-o intervenție telefonică la România TV, despre Strategia Națională a Rezervelor de Stat pentru perioada 2026-2030, aprobată de Guvern.

Este un document făcut de Executiv cu scopul să consolideze capacitatea țării de a răspunde eficient la cazuri excepționale și să asigure securitatea națională, aliniată la standardele europene și internaționale. 

Bogdan Chirieac a punctat de ce strategia nu are șanse reale de implementare.

Strategia Națională a Rezervelor de Stat, un „plan doar pe hârtie”

„Capacitatea reală administrativă a României tinde spre zero. România nu a putut să preia 2 miliarde de euro din PNRR, bani gratuiți sau împrumutați cu dobândă foarte mică și pe termen foarte lung, pe decenii de grație. 

Deci, cum să credem că România, dintr-un buget care nu există, nu este suficient, pentru că nicio cheltuială suplimentară nu poate să treacă de buget, cum credeți că se vor găsi bani, de nicăieri, și va reuși administrația din România să realizeze la timp licitațiile, să înceapă să construiască adăposturi, buncăre pentru petrol, rezerve de gaz și așa mai departe?

Acesta este un plan, care rămâne pe hârtie. România este în voia soartei și sperăm că Dumnezeu va fi bun cu noi, așa cum a fost în toată istoria noastră”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Optimism guvernamental în Strategia Națională a Rezervelor de Stat pentru perioada 2026-2030

Printre altele, Strategia Națională a Rezervelor de Stat pentru perioada 2026-2030, prevede asigurarea resurselor necesare pentru hrană, apă și energie pentru populație și instituțiile importante.

Oficialii guvernamentali afirmă că, în cele mai pesimiste scenarii, România ar putea susține aproape 400.000 de persoane, pe o perioadă de șase luni, grație stocurilor planificate.

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
strategia rezervelor de stat
paine
combustibil
apa
