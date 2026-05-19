Guvern minoritar PSD - UDMR. Kelemen Hunor: Eu nu pot să trec peste „linia roșie” numită AUR

„Nu există această variantă. Nu se poate, nu vrem, nu se poate! Eu de săptămâna trecută spun că nu există această soluție, nu există această posibilitate”, a spus Kelemen Hunor la Digi 24.

„Linia roșie” numită AUR

Kelemen Hunor a explicat că refuzul UDMR este legat de configurația parlamentară pe care ar presupune-o un astfel de guvern, cu riscul unor alianțe indirecte considerate inacceptabile.

„Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dată jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Asta e problema cea mai mare”, susține liderul UDMR.

Pentru UDMR, scenariul nu este doar politic dificil, e imposibil de acceptat din perspectiva principiilor interne de colaborare parlamentară.

„Deci nu există această posibilitate. Asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. Plus, la noi există o linie roșie: AUR! Eu nu pot să trec peste asta. Nici măcar nu ajung să discut condițiile PSD-ului sau să discut o formare a unei coaliții minoritare”, mai explică Hunor.

„Plus, dacă ar fi o astfel de soluție, asta ar însemna că ești la mâna celor de la AUR și nu pot accepta eu așa ceva!” adaugă liderul UDMR.

PSD, PNL, USR și ecuația unei majorități imposibile

În analiza sa, Kelemen Hunor a făcut trimitere la structura fostei coaliții și la modul în care aceasta a funcționat înainte de căderea guvernului.

„PSD-ul, atunci, să dea voturile pentru a trece de această perioadă. PSD-ul, împreună cu noi, cu PNL, cu USR, am fost de acord cu proiectul de guvern, cu programul de guvern și am muncit pentru a pune în aplicare acel program până acum două - trei săptămâni când a fost dat jos guvernul Bolojan. Deci, pentru PSD nu este ceva nou, eu înțeleg că nu se mai poate, nu mai vor, e de înțeles, nu vreau să comentez în niciun fel, dar să dai o mână de ajutor - nu pentru PNL, nu pentru USR, nu pentru UDMR, pentru a atinge jaloanele și pentru a atrage fondurile și pentru a ajuta societatea românească până la urmă”, precizează Hunor.