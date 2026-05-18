Kelemen Hunor, declarații după consultările UDMR cu Nicușor Dan: „Dacă se va forma o majoritate corectă, o vom susține”

Delegaţia Uniunii Democrate Maghiare din România a finalizat discuțiile cu preşedintele Nicuşor Dan, luni, la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor convocate de şeful statului cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de premier, în urma demiterii Guvernului Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură.

Kelemen Hunor, declarații după consultările de la Cotroceni

„Ar trebui încercată o refacere a coaliției sau o altă majoritate, dacă există altă majoritate. Nu am avansat o propunere de prim-ministru. Dacă se va forma o majoritate corectă, o vom susține”, a declarat, luni, Kelemen Hunor, după consultările de la Palatul Cotroceni.

„Acum câteva minute am terminat runda de consultări cu domnul președinte Dan. Noi am spus că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus și indiferent cine face parte din guvern. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Acestea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, în rest toate pot fi discutate, pot fi abordate, important e să știm ce dorește să facă noul guvern ca să aibă și majoritate”, a adăugat președintele UDMR.

Varianta alegerilor anticipate, discutată la Palatul Cotroceni

Mai mult, Kelemen Hunor a spus că varianta alegerilor anticipate a fost discutată la Palatul Cotroceni, dar acest scenariu „ar fi de evitat”: „Se poate ajunge și acolo. Nu ne dorim acest lucru, dar nu putem exclude această variantă, pentru că scrie în Constituție”, a adăugat el.

„Credeți că Parlamentul va vota un guvern doar de teama de a nu-și pierde mandatul? De aceea ați spus că se va găsi o majoritate la a doua încercare?”, a mai fost întrebat președintele UDMR.

Kelemen Hunor: „Nu. Dacă există la un moment dat o propunere corectă, cu un program corect, atunci în Parlament se poate găsi o majoritate. Suntem la începutul consultărilor, nu la finalul lor. După declarațiile celor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că nu se conturează o majoritate confortabilă. Nu prea se conturează în această etapă", a spus Kelemen Hunor.

„La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția”

„Eu sunt realist, la prima încercare nu cred că se poate reface coaliția, la a doua încercare... depinde care ar fi prima încercare. Haideți să nu ne grăbim, să așteptăm finalizarea consultărilor, poate are președintele o soluție sau poate mai face o rundă de consultări. Dacă e să o luăm pas cu pas, primul pas e o primă nominalizare. Nu neapărat după prima rundă de consultări, dar la un moment dat trebuie să se ajungă la o nominalizare”, a mai declarat acesta.

Helemen Hunor: „Un guvern minoritar nu va rezista”

„În acest moment o astfel de discuție nu există. Un guvern minoritar, dacă nu are o susținere transparentă în Parlament, nu va rezista. Nu are cum să își facă treaba. Trebuie să încercăm să fie o majoritate sau să fie asumată susținerea unui guvern”, a mai spus Kelemen Hunor despre varianta unui guvern minoritar.

UDMR vrea un premier politic

Din perspectiva UDMR, prima opţiune rămâne un premier politic, fiindcă este nevoie de responsabilitate politică.

„Dacă responsabilitatea politică nu există între Guvern şi Parlament, nu se suprapune responsabilitatea politică, înseamnă că nu ai o majoritate. Şi imediat începe o altă logică în Parlament, fiindcă aşa funcţionează lumea politică. Fiecare vrea să fie la un moment dat în opoziţie, de aceea e nevoie şi în cazul unui premier tehnocrat să ai miniştri politici, fiindcă altfel responsabilitatea se rupe. Trebuie partidele responsabilizate şi asta poţi să faci dacă sunt în guvern, sunt în executiv”, a mai punctat Kelemen Hunor.

Din delegaţia UDMR, condusă de preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a făcut parte Cseke Attila, Tanczos Barna, Miklos Zoltan şi Turos Lorand. Reamintim că șeful statului a declarat vineri că întrebarea pe care o va adresa tuturor formaţiunilor, la consultările de la Cotroceni, va fi „care este majoritatea pe care o propun”, fie că este vorba de Guvern „complet”, minoritar sau tehnocrat, menţionând că trebuie să fie o majoritate prooccidentală.

Potrivit agendei oficiale anunţate de Administraţia Prezidenţială, de la ora 14:00 şeful statului are programate consultări cu Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Până acum, preşedintele a discutat cu delegaţiile PSD, AUR, PNL, USR, notează Agerpres.