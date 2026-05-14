Nicușor Dan a anunțat când începe consultările oficiale pentru formarea noului Guvern. Sunt invitate și partidele AUR, SOS și POT

Data publicării: 14 Mai 2026

Autor: Tiberiu Vasile

nicusor dan consultari la cotroceni Foto: Captură YouTube Presidency.ro (Rol ilustrativ)
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat când începe consultările oficiale pentru formarea noului Guvern.

După moțiunea de cenzură care a destabilizat coaliția de guvernare și a scos la suprafață divergențe majore pe tema politicilor fiscale și a măsurilor economice, scena politică a intrat într-o nouă etapă de negocieri. PSD a anunțat că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, în timp ce PNL și USR își mențin sprijinul pentru acesta și pentru continuarea actualei formule guvernamentale. PSD și AUR au susținut demersul de schimbare a Guvernului, iar UDMR cere refacerea rapidă a unei majorități stabile pentru evitarea unei crize politice prelungite. În acest context, după o serie de consultări informale la Palatul Cotroceni, președintele a anunțat declanșarea consultărilor oficiale cu toate partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou premier și a identificării unei soluții de guvernare stabile.

Programul consultărilor

"În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);
Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);
Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)", se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

