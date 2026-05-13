€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Stiri Marco Rubio s-a îmbrăcat cu un trening identic cu cel purtat de Nicolas Maduro în momentul în care a fost arestat de SUA / foto în articol
Data publicării: 13 Mai 2026

Marco Rubio s-a îmbrăcat cu un trening identic cu cel purtat de Nicolas Maduro în momentul în care a fost arestat de SUA / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a îmbrăcat un trening identic cu cel purtat de Nicolas Maduro atunci când a fost arestat de Statele Unite ale Americii.

Secretarul de stat american Marco Rubio apare într-o fotografie la bordul avionului prezidenţial, în drum spre China, îmbrăcat într-un trening identic cu cel pe care îl purta fostul preşedinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, în momentul capturării sale, pe 3 ianuarie, de către un comando american, relatează miercuri EFE.

"Secretarul Rubio poartă modelul Nike Tech 'Venezuela' la bordul Air Force One!", a postat pe contul său de pe platforma X directorul pentru comunicare al Casei Albe, Steve Cheung, sub imaginea lui Rubio la bordul avionului AF1 care se îndreaptă spre Beijing pentru întâlnirea preşedintelui Donald Trump cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Imaginea lui Rubio, îmbrăcat într-un trening gri şi sprijinindu-se de una dintre uşile avionului prezidenţial, a devenit rapid virală pe reţelele de socializare, în special datorită activiştilor republicani şi funcţionarilor de la Casa Albă.

Treningul lui Rubio este identic cu cel purtat de liderul venezuelean Nicolas Maduro când a fost capturat la Caracas şi transferat în SUA, conform fotografiilor publicate de Trump la începutul anului pe contul său Truth Social.

Marco Rubio (54 de ani) şi vicepreşedintele JD Vance au fost menţionaţi atât în sondaje, cât şi de media locale ca două dintre opţiunile cele mai vizibile republicane în perspectiva alegerilor prezidenţiale din 2028.

La începutul anului 2026, Trump a fost întrebat despre acest subiect şi a afirmat că amândoi (Rubio şi Vance) sunt "mari lideri", deşi a subliniat că unul dintre ei este mai "diplomat" decât celălalt, referindu-se la secretarul de stat.

Înainte de arestarea liderului venezuelean în ianuarie, Rubio a fost unul dintre funcţionarii americani cei mai critici la adresa guvernului de la Caracas, pe care l-a calificat drept "nelegitim" şi a susţinut utilizarea forţei de către Washington pentru capturarea lui Maduro în capitala venezueleană. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
nicolas maduro
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Karol Nawrocki, gest de politețe față de Mette Frederiksen, premierul Danemarcei / foto în articol
Publicat acum 55 minute
Summitul B9, ce nu se vede la TV: Trimișii speciali ai DC News, Florin Răvdan și Vlad Roibu, informațiile momentului de la fața locului / video+foto
Publicat acum 58 minute
Marco Rubio s-a îmbrăcat cu un trening identic cu cel purtat de Nicolas Maduro în momentul în care a fost arestat de SUA / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Înlocuiește chipsurile și covrigeii cu această gustare crocantă! Bilic: Ajută digestia și silueta
Publicat acum 1 ora si 49 minute
O nouă lege schimbă regulile pentru prosumatori. Adrian Vintilă: Ce aduce nou / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 10 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Trump îi cere lui Xi Jinping să deschidă China pentru firmele americane
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close